起床半小時最危險！醫曝血太濃「3警訊」　喝對2杯水防中風

▲為預防一早血太濃稠引爆疾病，洪永祥醫師分享「黃金2杯水」自救法。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥示警，許多心肌梗塞與腦中風的悲劇，往往集中在清晨剛起床的半小時內發生，主因正是血管處於極度缺水狀態，導致血液變得極度濃稠，大幅增加堵塞風險。對此，他分享3招免抽血就能自我檢測的「血太濃」訊號，並傳授喝對「黃金2杯水」的救命守則。

要如何精準判斷自己是否處於血液濃稠的高風險中？洪永祥醫師在粉專點出3個容易被忽略的身體訊號。首先是觀察「清晨第一泡尿」的顏色，若呈現深黃、琥珀色甚至像濃茶一樣且味道偏重，代表腎臟為了留住水分已全力濃縮尿液，此時你的血管正處於嚴重缺水狀態。

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第2招則是感受「大腦與口舌的乾燥度」，若醒來覺得口乾舌燥、喉嚨發黏，甚至一起床就頭暈腦脹、思緒卡卡，意味著夜間水分流失過多，導致血液流速變慢，大腦在器官甦醒時發生缺氧，這在打呼一族身上更加明顯。

第3招，民眾可以嘗試自測「夜間體重差」。只要在睡前排尿後量一次體重，隔天起床（未喝水、未上廁所前）再量一次，若兩者相差0.5～0.8公斤以上，醫師解釋，這些消失的重量，全都是昨晚透過呼吸和排汗流失的水分。

為了安全稀釋血液、保護腎臟與心血管，洪永祥建議民眾務必把握「黃金2杯水」自救法。第1杯是睡前半小時喝下150～200c.c.的溫開水，大約半個馬克杯的量即可。這就像是替血管打入稀釋劑，能有效降低清晨血液黏稠度，又不會讓你半夜狂跑廁所。

第2杯水則建議放在床頭。洪永祥提醒，早上醒來「千萬別猛然下床」，以免因姿勢性低血壓誘發中風。正確做法是先在床上手腳活動約1分鐘，接著喝下床頭那杯溫開水，用最快速度稀釋血液並啟動腎臟代謝，把累積一整晚的毒素排出去。

「別讓深夜的口渴，變成清晨的腦血栓。」洪永祥呼籲，只要養成睡前喝一小杯水的習慣，就是給血管最便宜也最有效的保命符。他也建議民眾多關心身邊的三高長輩與經常熬夜、打呼的親友，一個簡單的喝水小動作，就能在關鍵時刻救人一命。