林口長庚導入Hugo機械手臂　助胃癌患者快速復原

▲Hugo機械手臂成功應用於胃癌等高複雜手術。（圖／長庚醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

60歲李小姐今年二月確診早期胃癌，須接受胃切除手術。面對這項重大手術她滿心焦慮，害怕手術風險與併發症，也擔憂術後傷口疼痛、恢復時間長，影響工作與生活。經林口長庚一般外科蔡駿逸醫師團隊評估，採用新式Hugo機械手臂輔助手術系統完成微創胃切除，術後僅留下幾個約1公分小傷口，減輕疼痛並恢復順利，很快回歸正常生活。

當務之急 發展消化道癌治療

[廣告]請繼續往下閱讀...

林口長庚醫院副院長李威震表示，包括胃癌、大腸直腸癌、食道癌、胰臟癌等消化道癌，是台灣發生率極高的癌症類型，國人十大癌症死亡率中就有五個與消化器官有關，發展消化道癌治療已是當務之急。隨著外科醫療朝向精準、微創快速發展，機械手臂手術成為全球外科的重要趨勢，Hugo機械手臂系統因具有獨立式機械手臂，使靈活度再升級。

獨立機械手臂 提升手術適應性與效率

蔡駿逸醫師指出，目前胃癌及大腸癌等消化道癌症手術，主要以腹腔鏡及機械手臂兩大類為主。腹腔鏡手術成熟，但器械活動角度有限；機械手臂能提供靈活操作與穩定視野，有助於執行較精細的剝離與縫合。

林口長庚新導入的Hugo機械手臂，是專為外科手術打造的高階機械手臂系統，與其他機械手臂不同之處，也是其最大的特色，在於採用三至四支可獨立配置的機械手臂，每支手臂都能依病人體型及手術需求自由調整位置，更提升手術適應性與效率。

Hugo機械手臂同時整合高解析3D立體影像，在高倍率放大且清晰穩定的視野輔助下，醫師能精確辨識病灶與周邊神經血管，搭配具多關節靈活度的器械，深入傳統手術難以觸及的區域，進行精細剝離與縫合，大幅提升手術精準度。

精準、微創執行手 讓患者更快回歸正常生活

蔡駿逸醫師表示，對患者而言，Hugo機械手臂系統可精準執行手術，降低對周圍正常組織的傷害，減少出血及併發症發生風險。同時採微創方式進行，術後疼痛較輕、傷口較小，可加速恢復並縮短住院天數。在神經及重要結構的保護上也更具優勢，有助術後功能保留，讓患者更快回歸正常生活，進一步提升整體治療品質與成效。目前林口長庚已成功應用於一般外科常見的疝氣修補、膽囊切除，以及胃癌等高複雜度手術，展現良好的手術成果與病人預後，顯示其在腫瘤外科有很大的發展潛力。

蔡駿逸醫師強調，由於機械手臂主要用於微創手術，對於曾經接受多次腹部手術導致嚴重沾黏、極度肥胖(腹壁過厚)、活動性感染發炎，或心肺功能無法承受全身麻醉及氣腹壓力的患者較不適合。建議病患仍需與醫師討論進行詳細評估，以確保手術安全。