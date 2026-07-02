食藥署要求「致癌沙拉油」明天中午前全下架　違者最重罰300萬

記者趙于婷／台北報導

「中聯油脂股份有限公司」提供給泰山企業股份有限公司、福壽實業股份有限公司及福懋油脂股份有限公司使用的「大豆沙拉油」，檢出致癌物「苯駢芘」含量不符標準。食藥署今表示，已經通知台中市食安處，彰化縣衛生局要求4家業者通知通路商，明天中午12點以前要下架完成，如果沒有完成，最重可處300萬罰鍰。

▲北市衛生局清查問題油品。（圖／台北市衛生局提供）

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食藥署在115年6月30日傍晚接獲中聯依食品安全衛生管理法主動通報，7月1日傍晚再次接獲通報，「大豆沙拉油」約1,300公噸（批號315-1150404、製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日）於自主檢驗時，檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）8.1 μg/kg，未符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」（限量標準2.0 μg/kg）。

經初步調查，案內檢出苯駢芘超標的大豆沙拉油產品（批號：315-1150404），實際分別於4月8日、9日及10日出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1,300公噸。最新統計，受影響產品總計18品項、21批號。

針對中聯問題油品可能原因，衛福部部長石崇良今表示，初步掌握是製造原料在4月送驗合格，但成品出來後檢驗發現異常，又回頭去追蹤殘餘的原料，才驗出不符合規定，目前食藥署和地方衛生局已經了解是什麼原因造成，相關狀況還在調查中，目前已經要求廠商停工。