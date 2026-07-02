血流3年拒內診！32歲女血紅素剩7　醫「一指摸到瘤」已聞到腐肉味

▲女子堅持看女醫師，加上拒絕內診，導致血流3年仍找不出病因。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人面對需要脫衣褲的看診項目，常因害羞而抗拒，還因此延誤病情！婦產科名醫鄭丞傑近日分享一起個案，一名32歲無性經驗的女子，斷斷續續異常出血長達3年，卻因極度抗拒內診，且堅持只找女醫師，導致病情遲遲未痊癒。直到最後被母親押著來求診，鄭丞傑僅憑指診探入不到1公分，便揪出一顆子宮肌瘤，甚至已聞到陣陣如腐肉的異味。

鄭丞傑醫師在《醫師好辣》節目中指出，舉凡婦產科、泌尿科、肛門科，甚至是檢查鼠蹊部的皮膚科，由於看診時常需掀衣或脫褲，容易讓人感到尷尬。不過他強調，現今婦產科內診除了在獨立診間內進行，也會拉上布簾遮擋，並由一名護理師陪同，嚴謹維護患者隱私，呼籲大眾千萬別因為害怕內診，或執著於看同性別的醫師而延誤就醫。

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他接著分享這名32歲個案，當時被媽媽帶來診間時，整個人非常緊張。一問之下才得知，她已經斷斷續續出血長達3年，期間四處求診，卻因害羞「只看女醫師」。當時她求診的醫師經驗較淺，加上女子抗拒內診，醫師僅能安排超音波檢查。由於超音波並未發現異狀，因此被診斷為荷爾蒙失調引發的「功能不良性出血」，這3年來每次看診的結果皆是如此。

由於出血狀況遲遲未改善，媽媽實在看不下去，苦勸女兒不要再堅持，最後才找上鄭丞傑求助。鄭丞傑替她照完超音波後，確認子宮確實沒事，便提議必須內診。鄭丞傑苦口婆心勸說，並掛保證「絕對不會使用鴨嘴」，表示有時候光看外陰部就能找出病因，最後在護理師的安撫與協助下，女子才終於卸下心防完成檢查。

「一內診答案就出來了！」鄭丞傑回憶，雖然女子外觀看似正常，但在不使用鴨嘴的情況下，他僅用手指頭進行指診，沒想到才進去不到1公分，就摸到一顆瘤。

原來，這是一顆從子宮上方一路懸吊到陰道最下端的子宮肌瘤，因為位置太低，導致一般腹部超音波根本難以察覺。不僅如此，鄭丞傑當時還聞到一股「好像腐肉的味道」，且出血的顏色也與一般鮮血不同，最後安排手術將肌瘤摘除，才終於解決女子的心頭大患。

鄭丞傑無奈表示，這名患者白白拖了3年，正常人的血紅素應為12 g/dL，她僅剩7，等於幾乎天天都在出血，嚴重延誤了治療時機。他藉此提醒，看診選男醫師或女醫師都可以，重點是不要因為過度堅持而錯失揪出病灶的時機，若當初能少點抗拒，或及早遇到經驗豐富的醫師，就能更早發現問題，少受許多罪。