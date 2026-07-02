致癌沙拉油流入新北32校午餐「全吃下肚」　台北也有22校曾使用

記者趙于婷／台北報導

中聯「大豆沙拉油」致癌物「苯駢芘」超標，1300公噸產品流向福壽實業、福懋油脂及泰山企業等業者。新北市衛生局今天清查有32校營養午餐曾使用這些批號油品，目前均無庫存；台北市衛生局也查出轄內22所學校曾使用。

▲台北市衛生局派員稽查問題油品。（圖／北市衛生局提供）

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食藥署在6月30日傍晚接獲中聯依食品安全衛生管理法主動通報，7月1日傍晚再次接獲通報，「大豆沙拉油」約1,300公噸（批號315-1150404、製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日）於自主檢驗時，檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）8.1μg/kg，未符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」（限量標準2.0 μg/kg）。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今一早已派員到各大賣場、飯店及餐廳查核，要求業者將問題油品品項全面下架，也同步前往福懋台北分公司、南僑油脂事業股份有限公司清查所有流向單據，並向台中市食安處詢問該批問題油品的流向資訊，已要求油品業者全面說明生產批號、流向，並要求提出完整的銷毀計畫與紀錄。

經初步調查，案內檢出苯駢芘超標的大豆沙拉油產品（批號：315-1150404），實際分別於4月8日、9日及10日出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1,300公噸。最新統計，受影響產品總計18品項、21批號。

林冠蓁提醒，國內針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，若發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報衛生局，未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

新北市衛生局截至今日下午4時共計查核74家食品販售業、製造業及餐飲業者，均未查獲問題批號產品。新北教育局第一時間全面清查所轄團膳業者及學校、幼兒園自立廚房，查有3所自立廚房學校，及2家團膳業者供應的32所學校，回報曾使用案內批號油品，目前均無庫存。