健檢尿潛血「+」卻不痛！他拖半年確診膀胱癌　醫嘆：是最早警訊

▲男子健檢報告「尿潛血+」呈陽性，卻因不痛而輕忽，半年後確診癌症。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥分享，一名60多歲男子因公司健檢發現尿潛血持續陽性，自認無大礙拖了半年才就醫，沒想到進一步檢查竟確診為「膀胱移形上皮癌」。醫師示警：「很多泌尿道癌症，最早、甚至唯一的警訊，就是尿潛血。」他也藉此點出台灣人尿潛血的5大最常見原因，其中第1名很多人都有，卻常常拖到腎臟壞掉才後悔。

「醫師，我只是健檢尿潛血一個『+』，應該沒什麼吧？」面對患者輕忽的態度，洪永祥醫師指出，這名男患者平時無疼痛、無發燒，也未見紅色尿液，僅因尿潛血陽性就自認沒事，延誤半年就醫竟確診為膀胱移形上皮癌（尿路上皮癌）。幸運的是，他在癌症進一步侵犯至肌肉層前及時接受手術與治療，才免於病情惡化。

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是什麼原因導致尿潛血？洪永祥盤點台灣最常見的「5大原因排行榜」，提醒民眾別對異常數據掉以輕心：

第5名：劇烈運動或生理期污染

民眾在經歷長跑、重訓、登山等高強度運動後，或是女性在生理期採尿，都有可能出現暫時性的尿潛血。通常只要休息幾天後重新檢驗，數據就會恢復正常。

第4名：泌尿道感染

當膀胱或腎臟遭受細菌感染時，除了尿潛血外，患者還會伴隨頻尿、急尿、解尿疼痛或是發燒等不適症狀。一般而言，針對感染進行治療後，狀況多半能獲得改善。

第3名：腎臟或輸尿管結石

結石雖小，但在泌尿道內摩擦就足以造成出血。洪永祥指出一個很大的反差：有的人因為結石痛到在地上打滾，但也有人僅有尿潛血異常，完全沒有疼痛感。

第2名：泌尿道腫瘤

包含膀胱癌、腎臟癌、輸尿管癌等，這類疾病初期可能只有尿潛血，而沒有其他症狀。洪永祥特別點名「40歲以上、有抽菸習慣、長期接觸化學染料或有家族史」的族群，絕對不能掉以輕心。

第1名：慢性腎絲球疾病

這是腎臟科門診中最常見的原因，包含IgA腎病變等腎絲球疾病。洪永祥無奈表示，這類疾病早期往往只有尿潛血，隨後才會慢慢出現蛋白尿、高血壓與腎功能惡化；若患者缺乏定期追蹤與治療的觀念，最終甚至可能步入慢性腎衰竭的深淵。

「尿潛血不是疾病，而是身體發出的警報。」洪永祥呼籲，若發現尿潛血持續2次以上呈陽性，尤其是合併出現蛋白尿、腎功能異常，或者肉眼可見血尿、腰痛、體重減輕等症狀時，務必盡快前往腎臟科或泌尿科進行詳細檢查。千萬別等到尿液變紅才開始緊張，因為許多嚴重的疾病，在肉眼看見血跡之前，就已經在體內悄悄展開了。