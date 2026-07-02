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沙拉油致癌物超標「沒有解毒劑」　醫：多吃蔬果幫助代謝

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，引發關注。針對可能危害，林口長庚醫院毒物科主任顏宗海醫師表示，苯駢芘是一級致癌物，長期暴露可能增加肺癌及腸胃道癌症風險，人體半衰期約46.5小時，若苯駢芘中毒，送醫院也沒有解毒劑，建議近期可多攝取新鮮蔬菜、水果幫助代謝。

▲▼長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海。（圖／記者湯興漢攝）

▲長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海。（圖／記者湯興漢攝）

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經初步調查，案內檢出苯駢芘超標的大豆沙拉油產品（批號：315-1150404），實際分別於4月8日、9日及10日出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1,300公噸。目前統計受影響產品總計18品項、21批號。

▲▼中聯油脂公司大豆沙拉油下游業者及其產品名單。（圖／台中市食安處提供）

▲中聯油脂公司大豆沙拉油下游業者及其產品名單。（圖／台中市食安處提供）

在危害方面，顏宗海說，醫學上目前並沒有苯駢芘每日可接受攝取量或耐受攝取量，重點是「避免暴露」，苯駢芘屬於脂溶性化合物，人體半衰期約46.5小時，主要透過腸道代謝，民眾最近可多吃蔬果，更要停止持續使用問題油品。

至於油品問題原因，衛福部部長石崇良上午受訪時表示，初步掌握是製造原料在4月送驗合格，成品被下游廠商「南僑」發現異常，又回頭去追蹤殘餘的原料，目前食藥署和地方衛生局已經了解是什麼原因造成，相關狀況還在調查中，目前已經要求廠商停工。

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關鍵字： 大豆沙拉油 泰山 福懋

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