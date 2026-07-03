168斷食實測僅20%成功！ 醫曝「失敗原因只有1個」

▲醫師直言，斷食失敗的最大原因就是未控制吃下肚的食物品質。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

近年來「168斷食法」在減肥圈掀起狂熱，許多民眾躍躍欲試，認為只要把進食時間壓縮就能輕鬆剷肉。不過，胃腸肝膽科醫師楊子緯卻分享了殘酷的臨床數據，他追蹤40名嘗試168斷食的患者，發現3個月後竟只有8人成功減重。他直言，斷食失敗的最大原因只有一個，那就是「進食窗口的品質沒有被控制」。

楊子緯醫師在粉專分享他的追蹤觀察，40位嘗試168斷食的患者中，歷經3個月後還在規律執行的只剩下13位（約占32%），而其中真正減重達到3公斤以上的，更只有8位（20%）。面對多數人半途而廢或成效不彰的結果，他強調，「這不是168的問題，是對它的誤解太普遍了。」

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為什麼多數人會失敗？楊子緯點出關鍵，就在於進食窗口的品質失控。他解釋，許多人苦苦熬過16小時的禁食期，一旦進入8小時的進食窗口，強烈的飢餓感加上「我已經忍了這麼久」的補償心理作祟，反而讓人吃進比平常還要多的熱量。他直言：「168本身沒問題，問題是你在那8小時裡吃什麼！」

要如何讓168斷食真正發揮效果？楊子緯提醒，在進食期間必須以蛋白質優先，建議攝取量為每日每公斤體重1.2～1.6克，而精緻澱粉和含糖飲料仍是必須避開的地雷。他呼籲大眾，斷食的真諦不是「少吃一餐就好」，而是在能夠吃東西的時間內「吃對」。

至於哪些人真正適合這種飲食法？楊子緯列出3大條件：首先是作息規律、進食窗口容易固定的人；其次是不容易因為飢餓感而失控暴食的人；最後，則是本身已有基本健康飲食概念，不需要靠著斷食來「補償」平時不良飲食習慣的人，執行起來才會長久且有效。