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守護心血管健康！醫分享遠離5類反式脂肪食品　注意成分標示

▲▼5類食品含反式脂肪，醫生建議避免食用以維護心血管健康。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲5類食品含反式脂肪，醫生建議避免食用以維護心血管健康。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著健康意識提升，民眾越來越重視飲食中的油脂種類，其中「反式脂肪」更被世界衛生組織（WHO）列為應盡量避免攝取的成分，建議每日攝取量不超過總熱量的1%，以降低心血管疾病風險。

玉里醫院家庭醫學科游松霖主任表示，反式脂肪主要分為兩類：一是天然反式脂肪，少量存在於牛、羊等反芻動物的肉類及乳製品；另一種則是人工反式脂肪，由植物油經「部分氫化」製成，因耐高溫、不易氧化及可延長保存期限，過去廣泛用於食品加工。

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▲▼5類食品含反式脂肪，醫生建議避免食用以維護心血管健康。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院簡以嘉院長表示：「目前民眾真正需要注意的不只是反式脂肪，更應減少攝取高糖、高鹽、高飽和脂肪及過度加工食品。建議多選擇天然原型食物，如全穀雜糧、蔬菜、水果、豆類、堅果及適量魚類，搭配規律運動、維持理想體重及不吸菸等健康生活型態，才能有效降低慢性疾病及心血管疾病風險。」

▲▼5類食品含反式脂肪，醫生建議避免食用以維護心血管健康。（圖／玉里醫院提供，下同）

游主任指出，台灣已禁止食品使用部分氫化油，人工反式脂肪已大幅減少，但部分食品仍可能因天然乳脂或加工製程含有微量反式脂肪，因此仍應養成閱讀營養標示及食品成分表的習慣，避免選購含有「部分氫化植物油」、「部分氫化棕櫚油」等原料的產品，並優先選擇天然、少加工食品。

游主任表示，反式脂肪最明確的危害是提高低密度脂蛋白膽固醇（LDL，壞膽固醇），降低高密度脂蛋白膽固醇（HDL，好膽固醇），增加動脈粥樣硬化及血管阻塞風險，進而提高心肌梗塞、冠心病及缺血性腦中風的發生率。部分研究亦指出，長期攝取過多反式脂肪可能增加慢性發炎、胰島素阻抗、第二型糖尿病及代謝症候群風險，但目前證據最充分的仍以心血管疾病為主。

▲▼5類食品含反式脂肪，醫生建議避免食用以維護心血管健康。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲游松霖主任指出，台灣食品中人工反式脂肪已大幅減少，但部分食品仍可能因天然乳脂或加工製程含有微量反式脂肪。

游主任提醒，下列5樣食品較可能含有反式脂肪或曾使用部分氫化油：
• 酥皮與烘焙點心：可頌、丹麥麵包、千層酥、蛋塔、派類及部分餅乾。
• 西式糕點：奶油蛋糕、甜甜圈、瑪芬、杯子蛋糕等。
• 加工零食：部分巧克力、夾心餅乾及高油脂加工點心。
• 油炸加工食品：若使用部分氫化油或反覆高溫油炸油，反式脂肪可能增加。
• 其他加工食品：如人造奶油、植物性酥油、部分奶精粉及冷凍酥皮食品。

玉里醫院提醒民眾在日常生活中落實健康習慣，從「少吃反式脂肪」開始，邁向更安心、更幸福的生活。

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關鍵字： 心血管 健康 遠離 反式脂肪食品 成分 標示

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