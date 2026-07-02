沙拉油二次檢驗才發現有問題　石崇良：是下游業者南僑通報

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，目前累計18品項、21批號受影響。衛福部長石崇良今透露，該批油出貨時自主檢驗合格，但下游業者「南僑」檢驗後通報疑似超標，中聯回頭再次檢驗原料才發現問題。

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者李毓康攝）

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經初步調查，案內檢出苯駢芘超標的大豆沙拉油產品（批號：315-1150404），實際分別於4月8日、9日及10日出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1,300公噸。最新統計，受影響產品總計18品項、21批號。

衛福部部長石崇良上午表示，初步掌握是製造原料在4月送驗合格，成品發現異常，又回頭去追蹤殘餘的原料，目前食藥署和地方衛生局已經了解是什麼原因造成，相關狀況還在調查中，目前已經要求廠商停工。

石崇良透露，主要是因為下游業者「南僑」通報疑似超標，中聯再次回頭檢驗原料，才發現驗出不合格，目前還在釐清製程上哪裡出問題，但因為製造日期較早，都已經賣出，所以需要回收。

民進黨立委林淑芬質詢時提到，「如果這次沒有下游廠商謹慎的再驗一次，這些超標的油品會下架嗎？」立委王育敏也要求衛福部務必查明污染源，「因為這是非常重大的食安事件，針對供應量大的業者，應該加嚴檢驗頻率，要求逐批查驗。」石崇良表示，事件調查清楚後，會重新檢討如何補強。