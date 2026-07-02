藥師支持「事後避孕藥」轉列指示藥　現階段反對加強追蹤

▲藥師公會全聯會今召開記者會疾呼事後避孕藥轉列指示用藥前，不宜加強追蹤追溯。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

緊急事後避孕藥是否應加強管理，掀起各界熱烈討論。中華民國藥師公會全聯會今表示，這類藥物與人工流產藥風險不同，不應混為一談，宜分級管理，支持將上市多年的緊急事後避孕藥先轉列為指示藥，不要在目前仍屬處方藥階段加強追蹤追溯，以免阻斷民眾緊急避孕的安全、便利途徑。

食藥署日前預告修正「藥事法第6條之1應建立追溯或追蹤系統之藥品類別」草案，新增含人工流產藥Misoprostol，以及緊急事後避孕藥Levonorgestrel（簡稱LNG）、Ulipristal acetate（簡稱UPA）等口服單方劑型藥品納入追溯追蹤管理，卻被外界批為開倒車。

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對此，藥師公會全聯會今召開記者會，榮譽理事長黃金舜說，人工流產藥Misoprostol具有特定藥理作用及使用風險，支持政府納入追溯追蹤管理，但LNG及UPA屬緊急事後避孕藥，與人工流產藥的作用、適應症完全不同，若未清楚區分，恐造成社會誤解，也可能增加緊急需求女性取得藥品的障礙。

黃金舜指出，目前討論轉列指示用藥的LNG已上市多年，安全性、有效性已有充分證據支持，例如世界衛生組織（WHO）2010年即指出，單獨使用此藥造成流產的風險極低，也不會影響日後生育力。

針對UPA的安全性，藥師公會全聯會發言人黃彥儒則說，UPA上市時間較LNG短，使用經驗沒有LNG多，但目前全球已有56國將UPA列為非處方藥，其中包括7個先進國家，因此若以接軌國際來看，UPA應與LNG一致，在改列指示用藥之前，都不宜納入追蹤追溯制度。

對於衛福部提出服用緊急事後避孕藥後「限期回診」的構想，黃彥儒說，目前台灣並沒有成熟的制度可供參考，日本過去試辦示範計畫時，也只是建議女性在服藥約3周後至婦產科確認是否懷孕，原因是部分民眾可能錯過服藥黃金時間，或服藥後又發生新的高風險性行為，故提出回診建議，而非強制規定。

黃彥儒指出，依日本經驗，多數女性若想確認是否懷孕，通常會先自行使用驗孕棒，因此實際回診率相當低，若主管機關要推動限期回診，應先說明相關配套措施，包括責任歸屬、執行成本及社會成本，而不是僅提出概念。

黃金舜強調，支持將緊急事後避孕藥轉列為指示用藥，並非放任民眾自行使用，而是由藥師在第一線評估用藥時效、是否重複使用及藥物交互作用等風險，必要時轉介婦產科，並加強衛教，協助民眾建立正確觀念，包括緊急事後避孕藥並非墮胎藥，也不應作為常規避孕方式或頻繁使用，呼籲政府加速推動緊急事後避孕藥轉列指示藥，讓有需求女性能在藥師協助下，獲得即時、安全且正確的用藥。