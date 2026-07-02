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「事後避孕藥」藥局可買　石崇良：研擬下半年有限度開放

▲▼衛福部長石崇良。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部持續研擬有限度開放「事後避孕藥」轉類指示藥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

食藥署近日預告把「事後避孕藥」納入追溯、追蹤項目，遭批剝奪女性自主權，過去「事後避孕藥」是否開放藥局就可以買，也一直未有結果。衛福部部長石崇良今表示，最快下半年就能決定是否參考日本模式，有限度開放「事後避孕藥」轉類指示藥，可以在藥局買到。

食藥署6月25日預告修正「藥事法第六條之一應建立追溯或追蹤系統之藥品類別」修正品項清單，將含Misoprostol、Levonorgestrel、Ulipristal acetate的口服單方劑型藥品列入追溯或追蹤藥品類別，三類藥品都和終止懷孕及事後避孕有關。但預告一出，就引發外界批評剝奪女性自主權，認為過去一度討論「事後避孕藥」轉指示用藥都沒結果，現在政策還開倒車。

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民主進步黨籍立法委員林月琴今在立法院質詢時問及，納入管理後，如果沒有同步提供合法、快速、保密的管道，是否會擋住真正有需要的人反拿不到藥？她也提到，國內早從2016年食藥署就說要檢討轉類，前幾年也說要比照日本試辦藥局開賣，是否有相關時程進度？

石崇良則回應，三類藥物納入追溯、追蹤項目，未來一定會有完整配套之後才會實施，會顧及緊急狀況，至於事後避孕藥轉類，這部分應該很快會有結論，會決定是否參考日本模式，有限度開放，但考量用藥可能有副作用和突發狀況，還需要配套，相關研議最快下半年會有結果。

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