沙拉油致癌物超標　醫揭「苯駢芘」風險：重點在長期累積

▲民眾擔心吃下致癌物超標的問題油品該怎麼辦？醫師給答案。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者李佳蓉／綜合報導

中聯油脂出品的「大豆沙拉油」，經自主檢驗後通報一級致癌物「苯駢芘」（BaP）超標，緊急回收下架流向泰山、福壽、福懋等下游的18個品項、共1300公噸油品。此案引發社會關注，民眾擔心已將致癌物吃下肚。對此，腎臟科醫師王介立透過科學數據估算「真實暴露風險」，直言本案屬低度關切，民眾不需過度恐慌，更不用為此跑醫院「解毒」。

不是急性中毒！重點在「長期累積致癌風險」

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王介立醫師在粉專發文指出，針對這次批號「315-1150404」的大豆沙拉油，檢出苯駢芘8.1 μg/kg（我國限量為2.0 μg/kg），約為我國食用油脂限量的4.05倍。依目前公開的資料來看，這起事件較符合上游原料或製程受到污染，並非像過去餿水油、飼料油那樣的蓄意摻偽事件。

大家最關心的是「吃下肚會怎麼樣？」王介立解釋，苯駢芘屬於「基因毒性致癌物」，但其影響在於長期累積的致癌風險，而不是吃下肚就會馬上發作的急性中毒。

▲中聯生產的大豆沙拉油出包，表格為受影響油品。（圖／台中市食安處提供）

醫精算「暴露差距」：離有害劑量還很遠

為了讓民眾安心，王介立採用「極度保守」的情境來估算：假設一名60公斤的成年人，一輩子每天吃下30至40公克的食用油，且全部都來自這批超標油品，算出來的「暴露差距（MOE）」約落在1.3萬至1.7萬之間。

王介立說明，MOE是指「毒理參考劑量」與「實際暴露量」之間差了幾倍，數字越大代表離有害劑量越遠、越安全。國際上通常把「MOE大於或等於1萬」當作這類致癌物「風險低、無需優先管理」的安全門檻。

換句話說，即使是一輩子都吃這批油的極端假設，數值依然在安全門檻之上（約為門檻的1.3至1.7倍），屬於低度關切。更何況真實情況下，民眾可能只在數周或數月內吃到這批油，風險增量遠比極端情境低得多。

除了醫師的毒理風險評估，衛福部公告的作業指引也曾提到，雖然苯駢芘被國際癌症研究中心（IARC）列為一級致癌物，但目前國際上並沒有確切研究證實「經過攝食暴露苯駢芘會直接導致人類癌症」。此外，苯駢芘在人體內代謝率非常高，動物試驗顯示2周內就會被排出體外。

已經吃下肚怎麼辦？醫給出3大建議

面對這波食安危機，王介立給出以下建議：

1. 停用並退回：若手邊有受影響批號的油品，應立即停用並退回，持續追蹤官方與業者的回收資訊，並要求釐清污染來源。

2. 不需就醫解毒：已經短期食用到的民眾不需恐慌，不用為此特別就醫「解毒」，換成另一種油也無法降低已經發生的暴露。慢性腎臟病（CKD）與透析患者同樣不需為此調整處方或安排特殊檢查。

3. 日常預防：未來降低風險的關鍵，在於選擇來源明確、品管穩定且檢驗合格的油品，同時在烹調時應「避免重複高溫油炸」。