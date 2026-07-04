晚上吃水果踩雷！醫揭「果糖51克紅線」　脂肪肝風險飆14.6倍

▲醫師指出，台灣人喜歡在晚餐後吃水果，恐是造成脂肪肝的獨立危險因子。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

飯後切盤水果是許多台灣家庭的日常習慣，總覺得「天然的尚好」。不過，減重醫師魏士航引述最新研究警告，當每日的「果糖」攝取量超過51.07克這條隱形紅線，罹患脂肪肝的風險將暴增14.6倍。他更點破，台灣人習慣在「傍晚或夜間」吃水果，這其實正是導致脂肪肝的重要獨立危險因子。

魏士航醫師在粉專分享近期發表於《Scientific Reports》的一項研究，該研究針對189名成人進行精確的飲食追蹤與肝臟超音波診斷，找出了一個極具臨床意義的數字「51.07克」。一旦每日果糖攝取量越過此標準，肝臟發生病變與發炎的機率將大幅飆升。

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數字聽起來或許有些抽象，魏士航舉例，只要吃下2顆大蘋果，再配上一杯全糖手搖飲，或是吃幾份加工甜點，就極容易超標。研究也發現，高攝取組的脂肪肝盛行率高達79.8%，不僅肝臟體積明顯增大，抽血檢驗更顯示三酸甘油酯、空腹胰島素及反映胰島素阻抗的指標（HOMA-IR）都有顯著升高，這代表肝臟已經進入慢性發炎與儲脂狀態。

除了攝取總量，吃水果的「時間點」更是暗藏玄機。魏士航點出該研究最有趣的發現：「傍晚或夜間攝取水果」與脂肪肝之間存在強烈的正相關。他解釋，入夜後人體的肝臟會從白天的「能量供應模式」切換至「儲存與修復模式」。這個時段肝臟對果糖的代謝極度敏感，大量湧入的果糖會迅速啟動脂肪合成路徑，轉化成油脂囤積在肝細胞內。他提醒：「在我們的文化習慣中，晚餐飯後吃點水果的日常，可能正是導致脂肪肝的重要獨立危險因子。」

此外，日常飲食中的威脅不僅來自天然水果。研究指出，當人們感到飢餓時，有高達57.1%的人會優先選擇加工零食，這類食品普遍添加的「高果糖玉米糖漿」往往是更大的陷阱。魏士航強調，高果糖玉米糖漿內的果糖比例更高、更容易被吸收，這種持續性且高頻率的果糖轟炸，對肝臟的破壞力遠超過偶爾多吃一顆水果。

魏士航呼籲，並非要大眾完全戒除水果，而是要學會「適量」與「節律」。只要盡量去除飲食中的添加糖與高果糖玉米糖漿，將每日果糖攝取控制在51克以下，同時把吃水果的時間往前挪，改在清晨與午後享用，再搭配規律有氧運動，就能輕鬆避開果糖帶來的健康負擔。