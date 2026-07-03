她手賤擠痘「嘴唇腫到鼻梁」！醫揭危險三角：細菌恐竄腦

▲多位醫師都曾示警臉上「危險三角區」的痘痘千萬別亂擠。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

臉上長痘痘，千萬別手賤去擠！張璨璿醫師日前在Threads平台分享驚人個案，某天他收到以前同班女同學傳來的崩潰訊息，表示「我正在你們急診打抗生素」，一問之下才發現，該名同學因為平常習慣用眉毛夾去擠鼻翼旁靠近鼻孔的痘痘，且可能沒有消毒，沒想到這一擠，竟然導致「上唇一路腫到鼻梁」，甚至出現發燒症狀，嚇得趕緊掛急診。

「危險三角區」痘痘千萬別擠！細菌恐竄入腦

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新光醫院胃腸肝膽科醫師張璨璿指出，從鼻梁到兩側口角的正三角區域，在醫學上被稱為「危險三角區」。此處的血流非常豐富，且靜脈與顱內相通。如果在擠痘痘時細菌從傷口進入，極可能順著血流一路往腦部跑，引發發炎甚至腦部感染，若是免疫力較差的人，面臨的風險會更高。

該篇警世貼文曝光後，隨即引發大批網友熱烈討論，不少人紛紛心有餘悸地分享自己的慘痛經歷。有網友透露，自己曾擠過眉心的痘痘，結果隔天眼窩直接「腫得像豬頭」，長相徹底歪掉，只好請假看皮膚科。沒想到擦完藥膏躺在床上睡回籠覺時，突然感覺一股熱流從鼻梁處流下，瞬間驚醒照鏡子，才發現是「一條熱熱的膿流」冒了出來。

另一名網友也分享恐怖經歷，去年他的痘痘長在眉頭下，紅腫1週後冒出膿頭，她一時手賤去擠，結果半夜整個眼眶到顴骨處全部腫起來，只能衝急診。最後因為痘痘演變成「蜂窩性組織炎」，必須住院打1週的抗生素，且膿液培養出金黃色葡萄球菌（MRSA），所幸最後沒有侵犯到眼眶內組織，至今仍驚魂未定。

不只擠痘痘！醫美注射危險三角「嚴重恐失明」

針對此現象，耳鼻喉科醫師林鴻穎也曾PO文表示，老一輩常警告「鼻子長痘痘不要亂擠，會死！」這句話其實完全有醫學根據。因為臉部「危險三角區」（基本上就在鼻子周圍的三角形區域）血管結構特殊，一旦發炎或感染，確實可能順著血管往上進入腦部。

不過，林鴻穎也安撫民眾，他執業20年來，尚未遇過真正因「擠痘痘致命」的案例，臨床上只有極少數免疫力極差的個案，是因為嚴重鼻竇炎才引起腦部感染。反倒是現在醫美盛行，越來越多微整注射在「危險三角區」造成嚴重問題。醫師警告，若填充物不小心進入血管，回流阻塞眼睛血管，會直接造成失明，國外甚至有更嚴重導致中風的案例。

痘痘沒白頭擠不出來！自行擠破恐釀3下場

皮膚專科醫師沈孟暵也曾強烈呼籲：「不能在自己家裡擠痘痘！」他解釋，痘痘在只有「一點點紅」、沒有明顯白頭時是絕對擠不出來的，盲目硬擠只會越擠越嚴重。因為痘痘的表皮非常堅固，一旦不小心擠破，膿液就會往皮膚內擴散得更嚴重，除了引發疼痛，留下疤痕影響美觀外，甚至會發炎感染。

沈孟暵示警，自行擠痘痘恐釀成3大後果：

1. 感染風險：擠痘痘時手指和指甲可能帶有細菌，擠的時候容易引入更多細菌、增加感染風險。

2. 細菌擴散：如果不正確擠壓，細菌可能會擴散到周圍皮膚，導致發炎。

3. 疼痛和紅腫：擠痘痘會引起疼痛和局部紅腫，還可能留下疤痕或色素沉澱。

沈孟暵最後強調，從眉間延伸到鼻翼兩側、再到嘴角這塊「危險三角區」佈滿許多血管，處理不好容易引起感染，細菌可能會傳播到腦內，引起嚴重問題，如血栓、腦膜炎等等。他強烈建議，如果痘痘長在這區域，千萬不要過度擠壓，以免讓細菌進入血液。