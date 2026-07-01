「大豆沙拉油」致癌物超標　泰山、福壽、福懋15個品項急下架

▲中聯生產該批大豆沙拉油供應泰山、福壽及福懋使用，表格為受影響油品。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署接獲「中聯油脂股份有限公司」主動通報，提供給泰山企業股份有限公司、福壽實業股份有限公司及福懋油脂股份有限公司使用的「大豆沙拉油」，自主檢驗檢出致癌物「苯駢芘」含量不符標準，第一時間已確認業者啟動下架回收機制、派員查核掌握流向，並彙整資料公布受影響的15個品項。

食藥署表示，在115年6月30日傍晚接獲中聯依食品安全衛生管理法主動通報，7月1日傍晚再次接獲通報，「大豆沙拉油」約1,300公噸（批號315-1150404、製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日）於自主檢驗時，檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）8.1 μg/kg，未符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」（限量標準2.0 μg/kg）。

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食藥署今上午派員會同台中市食品藥物安全處至中聯、福懋及福壽查核，經查案內檢出苯駢芘超標的大豆沙拉油產品（批號：315-1150404），實際分別於4月8日、9日及10日出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1,300公噸。

該三家業者經接獲中聯通知後，均已啟動下架回收機制，衛生機關將持續督導追蹤案內產品下架回收情形，並請中聯檢討產品製程，民眾如持有業者公布受影響產品，立即暫停食用，並依業者公布辦理退貨。

食藥署說明，苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，係於食品加工過程產生或受環境污染，我國針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定。

食藥署提醒，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。