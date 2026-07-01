台大院長揭「早期肺癌」1B期復發風險竄升　籲術後標靶治療納健保

▲台灣癌症基金會與台灣胸腔暨重症加護醫學會疾呼早期肺癌治療接軌國際。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

肺癌為居國人癌症發生人數、癌症死亡首位，隨著政府推動公費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，早期發現比例顯著提升，不過國內肺癌權威、台大醫院院長余忠仁表示，早期肺癌1B期以上復發風險增加，尤其帶有EGFR基因突變者風險更高，如果能術後接受「標靶輔助治療」，可降低復發風險達8成，醫界與病友團體疾呼健保應該納入給付，接軌國際治療指引。

台灣癌症基金會、台灣胸腔暨重症加護醫學會今（1）日下午偕同國內肺癌專家與立法委員劉建國共同呼籲政府應適度將健保資源配置重心前移至早期肺癌，接軌國際治療指引，將術後標靶輔助治療納入健保給付。

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高雄長庚紀念醫院副院長王金洲表示，手術切除是早期肺癌的主要治療方式，但術後復發風險仍不容忽視，原因包含微量殘留癌細胞微小轉移以及高風險病理特徵如癌細胞組織型態較惡性等。尤其國內超過半數肺腺癌患者有EGFR基因突變，其復發轉移風險為無基因突變患者的1.3 倍。

王金洲指出，根據統計，EGFR 基因突變患者在 1A 期的復發率尚低於 20%，但到了1B 期已升到 45%，第二期增至 62%，第三期更高達 76%。

余忠仁表示，早期肺癌手術切除之後，經過基因的檢驗發現有EGFR基因變異，若能接受術後標把輔助治療，復發風險可以降低達到8成，針對1B到 3A 期的 EGFR 基因突變患者，術後標靶輔助治療已被國際與本土治療指引列為建議首選治療方案。

王金洲也提到，接受這樣治療的個案，可以降低 76% 的腦轉移風險，五年可望降低 10% 的肺癌死亡率，這顯示，對於具有較高復發風險的 1B 期以上肺癌患者而言，術後標靶輔助治療不僅有助降低復發，更是爭取長期存活的重要治療策略。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙表示，國家已提出癌症三箭，早期肺癌篩檢、精準醫療、百億癌症新藥基金，其中針對新藥，過去健保預算有限，無法無限制地給付所有新藥，但現在已有新藥基金，希望能轉化成實際幫助病人的效益，透過基因檢測及早使用新藥，降低復發風險，讓台灣在肺癌防治上建立從篩檢、診斷到治療全面期別前移的新典範。