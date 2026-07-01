小嫻求A型Rh陰性血惹議　血液基金會：不會無血可用

▲藝人小嫻發文呼籲捐A型Rh陰性血液，引發關注。（圖／翻攝臉書）

記者趙于婷／台北報導

藝人小嫻日前發文透露學姐的姨丈正在北部醫院搶救，擔心院方血庫存量不足，急需A型Rh陰性血液，引發各界議論。台灣血液基金會今表示，台北捐血中心已提供該病人所需Rh陰性血液，各捐血中心都訂有供應作業準則，必要時會緊急通知具有特殊血型的捐血人就近到捐血室（車）捐血，不至於造成病患無血可用。

台灣血液基金會表示，目前台灣在台北、新竹、台中和高雄捐血中心平時都存放A、B、O及AB血型的Rh陰性紅血球血品，當醫院需要這類血品，可事先向當地捐血中心預訂或協助醫院之間可先行調撥，如果該轄區的血庫存量不夠，各捐血中心也會互相支援這類特殊血，且如果Rh陰性受血者沒有相同血型的血可用，也可輸注O型Rh陰性的紅血球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

血基會表示，萬一Rh陰性血品供應不足，各捐血中心也訂有啟動「特殊血品供應作業準則」的標準作業程序（SOP），包括平時在血液基金會的血液資訊系統即已建立擁有特殊血品捐血人的資料庫，然後根據血液需求量，開始透過電話聯繫Rh陰性捐血人來幫忙救援，請捐血人就近前往捐血室（車）捐血，捐血中心會優先篩選和加速處理機制，讓醫院在最快時間內拿到需要的血品。

台灣血液基金會強調，對於自行發文邀約Rh陰性捐血人前往捐血，有可能讓民眾誤以為捐血機構無此機制，也會引起不必要的恐慌，台灣推動無償捐血逾50年，捐供血體系成熟穩健，足以供應醫療用血無虞，相關「特殊血品供應作業準則」已列世界標竿，國人可放心。