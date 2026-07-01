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嚴管「事後避孕藥」引反彈　食藥署擬開放可到藥局購買

藥,藥物。（圖／達志／示意圖）

▲衛福部食藥署日前預告嚴管「事後避孕藥」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署日前預告嚴管「事後避孕藥」，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款納入追訴或追蹤藥品，但有民眾擔心緊急需求時藥局買不到。對此，食藥署今回應，正積極研議「緊急事後避孕藥」同時經「醫師處方」與「藥師指示」用藥管道的可行性。

針對外界關心「提升緊急事後避孕藥可近性」相關問題，食藥署表示，已參考國外經驗，積極辦理相關制度研議，除透過說明會及專家會議廣納多方利害關係人意見，並權衡科學實證與民眾用藥權益，規畫「醫師處方」、「藥師指示」二種用藥管道併行，讓民眾有緊急事後藥的用藥需求時，可以到藥局購買。

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食藥署藥品組組長林意筑說明，若到藥局購買，藥師會同時提供完整衛教資訊，並協助將民眾轉介到鄰近醫療院所或婦產科診所，民眾要在一定時間內完成回診，這部分已邀集醫界、藥界、婦團討論中。

食藥署本次預告包括「Misoprostol、Levonorgestrel」及「Ulipristal acetate」等3款口服單方劑型藥品納入管理，Misoprostol主要用於「胃及十二指腸潰瘍」以及「與Mifepristone併用，可作為治療終止少於49天無月經的早期子宮內懷孕」；Levonorgestrel及Ulipristal acetate則用於「無事前避孕措施之緊急避孕措施」及「無防護性交或避孕失效後120小時(5日)內的緊急避孕」，本次預告期為60日。

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關鍵字： 避孕藥 事後避孕藥 食藥署

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