男鼻子長「白色斑塊」竟是皮膚癌　醫示警5大警訊

▲男子鼻子出現白色斑塊，竟是皮膚癌。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

36歲林先生左側鼻翼有一塊「白色硬塊」，因沒有明顯症狀而不以為意，直到硬塊逐漸擴大後才就醫，切片確診為高風險型皮膚癌中的「微小結節型基底細胞癌」。醫師提醒，日常要留意身上的痣或不明斑塊，觀察有沒有「不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻、直徑大於0.6公分或近期發生快速變化」等徵兆。

皮膚癌的發生率在台灣逐年攀升，如被稱為「無形殺手」的黑色素癌，還有另一個常見的基底細胞癌。北榮皮膚部主治醫師李政源指出，林先生左側鼻翼的白色硬塊，腫瘤邊界不清，癌細胞如樹根般向下瀰漫蔓延，透過兩階段「緩慢莫氏顯微手術」，精準且完整切除癌細胞，避免切除整個鼻翼與鼻軟骨的命運，術後復原狀況十分良好。

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李政源說，傳統皮膚癌手術為了防範復發，通常會在肉眼可見的腫瘤外圍多切除0.5到2公分的「安全範圍」，但對於長在臉部，如眼周、鼻部、嘴唇，或腳底等部位的腫瘤，大範圍切除往往可能影響患者容貌、肢體功能與生活品質。

▲北榮發表的「緩慢莫氏顯微手術」成功臨床經驗。

而根據北榮發表的「緩慢莫氏顯微手術（Slow Mohs Micrographic Surgery）」成功臨床經驗，不僅能處理皮膚癌細胞，更能將顏面與組織損傷降至最低，盡可能保留患者外觀、組織功能與生活品質，適用在惡性度較高、邊界模糊或高復發風險的皮膚癌，如黑色素癌、莫克氏細胞癌、高風險型（如微小結節型）基底細胞癌、乳房外柏哲德氏病、隆凸性皮膚纖維肉瘤等。

李政源提醒，若發現身上的痣或斑塊出現「不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻、直徑大於0.6公分或近期發生快速變化」，務必盡速尋求專業皮膚科醫師協助，透過早期發現和手術評估，盡快處置。