以為胃痛！女膽囊塞爆130顆「玉米狀結石」　醫警告5類人危險

▲醫師取出的膽結石約有130顆。（圖／黃漢斌醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

中部一名38歲女子因飯後反覆「肚子悶痛」，忍了2個月實在受不了才就醫。沒想到經超音波檢查，驚見膽囊「塞滿飽飽的結石」，緊急安排手術切除後，竟剖出約130顆、直徑0.5至1公分如玉米粒的黃色結石，密密麻麻塞爆膽囊宛如釋迦。對此，醫師黃漢斌呼籲，預防膽結石務必做到「少油、少內臟、多走路、多粗糧」，讓膽汁流動順暢是關鍵。

收治個案的中山附醫肝膽消化外科主治醫師黃漢斌接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，該名女患者本身是B型肝炎帶原者，平時都有定期照超音波追蹤。過去她從未出現膽結石症狀，直到2個月前反覆出現飯後上腹悶痛、典型膽絞痛，才驚覺膽囊裡已長滿石頭，最終確診為慢性膽囊炎，決定開刀進行根治性治療。

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▲▼女子的膽囊被結石塞爆，刀子一劃結石湧出的畫面超驚悚。

「絕大部分的患者都以為自己是胃不好！」黃漢斌說明，很多人會形容是肚子悶悶、脹脹鼓鼓的，不一定是撕裂般的劇痛，但就是持續不舒服，容易誤以為只是胃酸或脹氣。

他指出，臨床上，膽結石在發現時約有6到8成是沒有明顯症狀的，多數可以在醫師評估下持續追蹤；一旦出現典型膽絞痛、反覆疼痛或發炎等情況時，多數指南都建議考慮膽囊切除，以免日後出現更嚴重併發症，如急性膽囊炎、膽管結石或膽石性胰臟炎。

究竟為何會養出數量龐大的膽結石？黃漢斌指出，這名個案取出的結石型態偏向「膽固醇結石」，一般與代謝狀況有關，例如肥胖、血脂異常、脂肪肝等都是常見危險因子；另一方面，「膽囊排空效率」也是關鍵。現代人常有不吃早餐、一天只吃一餐等長時間空腹的習慣，膽囊長時間不收縮，膽汁容易越來越濃稠，為結石形成創造環境。

另外，黃漢斌也提到，短時間內快速大量減重也被證實會增加膽結石風險。臨床上常見的高風險族群包括肥胖者、年紀漸長（約40歲以上）、以及多產或曾生育的女性等。

針對部分患者害怕切除膽囊，詢問是否能進行「只取石、不切膽」的保膽手術？黃漢斌解釋，外科醫界早在1880年代就已放棄「只取石、不切膽」，自當時「膽囊切除」就成為處理膽囊結石的標準做法。主要因為「取石保膽」復發率高，且造成結石的根本問題大多出在膽囊本身的功能與膽汁環境，因此現今主流國際治療與指引皆以「膽囊切除」為標準做法。

黃漢斌進一步說明，膽囊就像生成結石的工廠，只把石頭拿掉而保留一顆功能不佳、膽汁容易淤積的膽囊，往後仍很容易再長出新的結石；若第一次發炎未在合適時間及時處理，日後反覆發炎還可能造成嚴重沾黏與併發症，增加日後手術風險與難度。

至於切除膽囊後是否會一直拉肚子、影響消化？黃漢斌請民眾不用過度擔心。他說，多數人術後消化道需要一段時間重新適應膽汁流動的方式，前1個月盡量以清淡飲食為主，避免太大份量的高脂肪餐點；適應期過後，多數患者在1到3個月內可以恢復接近正常的飲食，偶爾吃焢肉飯、鹽酥雞等料理，並不會因此嚴重拉肚子。但若術後長期仍有腹瀉或腹痛，則建議回診由醫師進一步評估。

▲中山附醫肝膽消化外科主治醫師黃漢斌。

此外，黃漢斌也提醒，雖然許多膽結石患者在早期並沒有症狀，但對於「年過50歲」的族群，建議至少每1到2年應接受一次腹部超音波追蹤，特別是已知有膽結石的患者。若結石直徑明顯偏大（例如接近或超過3公分），或合併膽囊息肉大於1公分或快速長大時，與膽囊癌的風險可能相關，通常會較積極評估手術。

另外，本身患有糖尿病者，一旦發生膽囊感染，病程往往較容易惡化，應及早就醫處理。若家族中有膽囊癌、膽管癌病史者，也建議不要忽略定期檢查與專科醫師的個別評估。