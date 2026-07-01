咳痰太用力恐氣道塌陷　「先哈氣再咳」更輕鬆

▲許多人感覺有痰就用力咳，其實「先哈氣再咳」效果才會好。（圖／記者陳俊宏攝）

記者邱俊吉／台北報導

許多人喉嚨有痰時，第一個反應就是用力咳，希望趕快把痰咳出來，但往往咳到胸口不舒服、臉紅脖子粗，痰卻還卡在深處；醫師說，真正有效的排痰方式不是一直使力咳，而是掌握「先哈氣、再咳嗽」技巧，才能將深層痰液順利帶出，減少無效咳嗽造成的不適。

振興醫院今於臉書分享，7月1日為「世界支氣管擴張症日」，有不少民眾不知如何正確、輕鬆咳痰，其實只要掌握「先將痰移到大氣道，再利用哈氣與咳嗽排出」的觀念，就能提升排痰效率，避免反覆猛咳。

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面對體內較深處的濃痰，許多人以為拍痰、姿位引流、霧化治療或使用吐氣震盪器，才能將痰完全清除乾淨，其實這些方式主要是協助痰液從肺部細小支氣管移動到較大的氣道，就像把倉庫深處的貨物搬到門口，若沒有最後一步，痰仍無法順利排出體外。

振興醫院指出，不少民眾感覺有痰時，只會用力咳嗽，但這樣做不僅效率不佳，還可能讓氣道塌陷，使痰液卡得更緊，真正有效作法是等痰液移到較大氣道後，再利用哈氣將痰往咽喉帶，並配合咳嗽排出。

正確排痰可依照以下步驟進行：

●嘴巴微張、喉嚨放鬆：不要一開始就用力咳嗽，保持呼吸道放鬆。

●快速且有控制地哈氣：想像對著鏡子哈氣，用身體核心發出「哈」的聲音，利用穩定氣流將痰往上帶。

●感覺痰到喉頭再咳：等痰液上移後，再配合一次咳嗽，就能更輕鬆將痰排出。

振興醫院提醒，咳嗽本身並非壞事，而是人體清除分泌物的重要保護機制，但若方法不對，不僅耗費體力，也可能降低排痰效果，尤其支氣管擴張症等慢性呼吸道疾病患者，更應學習正確的呼吸道清潔技巧。