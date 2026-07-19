脖子黑一片洗不掉？醫示警「恐糖尿病前兆」　冒6警訊小心胃癌

▲後頸黑黑一片洗不掉，那不是髒，恐是糖尿病前兆。（示意圖／書田診所提供）

記者李佳蓉／綜合報導

身上特定部位總是「黑黑的一片」，怎麼用力搓洗都洗不乾淨嗎？不少人當下會誤以為是「洗澡沒洗乾淨」或個人衛生習慣不佳。但皮膚科醫師林昀萱提醒，這其實不是污垢，而是「黑色棘皮症」，不僅是胰島素阻抗的表現，更可能是糖尿病的前兆。這類病灶最常出現在後頸與腋下，呼籲民眾應就醫評估，千萬別再盲目狂搓了。

林昀萱醫師在粉專發文分享，門診中常有患者委屈抱怨：「明明我很愛乾淨，每天都有洗澡，為什麼脖子後面跟腋下都黑黑的，搓都搓不掉呢？」事實上，除了後頸與腋下，黑色棘皮症也常見於肘窩、膝蓋後方、鼠蹊部、肚臍周圍及乳房下方等身體皺褶處。患者的皮膚外觀會變得厚實、呈現黑色且邊界不明顯，摸起來有如絲絨般的觸感，甚至在病灶內或周圍會長出俗稱小肉芽的「皮膚贅疣」。

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為什麼皮膚會無緣無故變黑變厚？林昀萱解釋，當血液中的胰島素濃度過高時，除了幫助控制血糖，還會意外刺激皮膚的生長訊號。這項機制會促使皮膚細胞和真皮層中的纖維細胞增生，進而形成洗不掉的黑色棘皮症。

探究其背後的危險因子，「肥胖」是最常見的禍首，約有14～66%的肥胖者會出現此症狀。此外，它也與胰島素阻抗、第二型糖尿病息息相關。林昀萱引述數據指出，患有黑色棘皮症的人，罹患第二型糖尿病的機率約是一般人的2倍；而在新診斷的糖尿病患者中，高達36%患有此症。

其他如內分泌問題、自體免疫疾病、少數家族遺傳，以及使用口服類固醇、皮下注射胰島素、皮下生長激素或部分避孕藥等，也可能是誘發因素。

然而，最讓醫師擔憂的是潛藏的惡性腫瘤風險。林昀萱提醒，若患者原本沒有這些症狀，卻在短時間內「突然大片出現」且擴散迅速、伴隨搔癢，或是出現不明原因的體重持續下降、手掌變得粗厚如牛肚（虎紋掌），甚至病灶廣泛分布在口腔等非典型部位，常見的皺褶處卻反而倖免，就絕對不能只當成一般皮膚問題。這類異常狀況極有可能與胃癌等消化道惡性腫瘤有關，務必盡快就醫檢查。

面對洗不掉的黑色斑塊，一味地想把皮膚美白是沒用的。林昀萱強調，必須從根本解決原因，例如因肥胖引起就需減重；糖尿病患要穩定控糖、改善胰島素阻抗；若為藥物引起則需評估停藥；若是其他疾病或惡性腫瘤引起，則必須針對該疾病進行治療。

「如果家人有這樣的皮膚變化，別急著怪他洗澡太隨便！」林昀萱呼籲，民眾應翻轉「脖子黑就是髒」的單一刻板印象，多一點理解並及早就醫評估，才能揪出潛藏的健康危機。

參考文獻：Ref:

Curr Pediatr Rev. 2022;19(1):68-82.