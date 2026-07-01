7成糖尿病友水果攝取不足　專家揭6類低GI可放心吃

▲糖尿病衛教學會水果攝取衛教記者會，營養師何明華說明低GI水果。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

「高甜度食物容易引起血糖上升」迷思根深蒂固，糖尿病衛教學會今（1）日公布最新調查，超過7成病友每周吃水果不到3天，平均每日攝取僅0.4份。專家指出，每日兩份低升糖指數（GI值）高營養密度與高膳食纖維水果，有助於血糖穩定降低併發風險，夏季盛產水果如奇異果、櫻桃、水蜜桃、百香果、蓮霧、水梨都屬於低GI值的水果，可以安心吃。

社團法人中華民國糖尿病衛教學會今日公布最新「2026糖尿病友及親友水果及蔬菜攝取認知調查」，揭示我國糖尿病友存在嚴重的「甜度恐懼」，導致水果攝取量出現嚴重赤字。

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糖尿病衛教學會秘書長李淳權指出，糖友及親友蔬果攝取調查數據顯示，一般民眾水果攝取不足已逾8成，但糖尿病友更是僅達到其五分之一的攝取量，平均每日的水果攝取量僅約0.4份。調查發現病友與親友的蔬菜攝取頻率並無顯著差異，但在水果的部分卻有超過30%的落差，也顯示飲食焦慮主要針對帶有甜味的水果。

糖尿病衛教學會理事長歐弘毅說明，對比10年前後的數據，雖然病友對「GI值」的聽聞率從86%提升至98%，但仍有高達65%的受訪者表示「聽過但不清楚」其真實內涵。即便經過10年的衛教，仍有75%的病友因為擔心水果糖分高而不敢食用，與10年前相比幾乎沒有改善。

歐弘毅強調，這種「甜=高GI」的錯誤認知導致了嚴重的「防衛性飲食」，病友往往僅憑味覺判斷血糖反應，導致水果攝取量大幅下滑，甚至遠低於全國水果攝取最低的年輕族群，導致膳食纖維與維生素C等透過水果補充的營養素嚴重缺失。

▲糖尿病衛教學會理事長歐弘毅。（圖／記者洪巧藍攝）

營養師何明華指出，國際研究為根據強調吃到每日兩份而且要吃對水果對血糖穩定更有效。例如飯前半小時攝取黃金奇異果，奇異果中的膳食纖維能延緩腸道吸收，有機酸則能抑制消化酶活性並延緩胃排空，兩者協同作用下若能減少同熱量的澱粉攝取，更可將血糖峰值降低達50%。另有臨床實證研究發現，連續7天在食用2份的水果，更能加強胰島素分泌敏感性。

何明華也提醒，長期水果攝取不足，會導致維生素C與膳食纖維嚴重缺乏，可能惡化胰島素阻抗、加重發炎反應，甚至影響傷口癒合。水果不是糖友的禁忌，正確選擇才是保護健康的關鍵。何明華強調，補充水果的時間可以從早餐開始，每天攝取兩份才是關鍵。而且攝取水果一定是「完整新鮮水果」，若打為果汁應視為含糖飲料，而非吃水果。