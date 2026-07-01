男嚴重癲癇抽搐「到院前用藥」保命　醫：發作勿塞異物快打119

▲ 救護人員張勝凱（左）、涂育豪（右）及時施打急救藥物，成功協助癲癇患者脫離險境。（圖／新店耕莘醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

不少人看到癲癇患者倒地抽搐，認為只要等發作自行停止即可，卻不知若抽搐超過5分鐘，或尚未恢復意識又再次發作，已屬可能危及生命的「癲癇重積狀態」；醫師說，此時即使只延誤一分鐘，仍恐增加永久腦部損傷風險，若能在到院前及早使用第一線急救藥物控制抽搐，將可替患者爭取黃金治療時機。

新店耕莘醫院指出，一名社區保全日前值勤時突然倒地，全身持續抽搐、意識喪失，所幸救護人員到場後，經評估符合院前藥物治療條件，立即施打急救藥物Midazolam控制抽搐，並送來該院，患者接受治療後，已順利脫離險境。

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針對癲癇，新店耕莘醫院急診醫學科主治醫師呂昀峰說，其為腦部神經細胞異常同步放電造成的神經疾病，多數發作可在2分鐘內停止，但若抽搐超過5分鐘，或尚未恢復意識又再次發作，屬於癲癇重積狀態，患者腦細胞持續異常放電，不僅可能造成永久性神經損傷，亦恐引發呼吸衰竭、心律不整等併發症，是高度危急的神經急症。

對於改善抽搐，呂昀峰說明，Midazolam屬於苯二氮平類（Benzodiazepine）藥物，是目前國際建議治療癲癇重積狀態的第一線藥物，若能在到院前即完成治療，可有效縮短抽搐時間，降低腦部缺氧及永久性神經傷害風險，也有助提升後續治療成功率。

新店耕莘醫院神經內科主治醫師李麗華則說，癲癇重積狀態的治療效果，關鍵要掌握「時間就是大腦」，愈早終止抽搐，愈能保住腦部功能，提升神經功能恢復機會。

李麗華提醒，若遇到有人癲癇發作，切勿強行壓制四肢，也不要將筷子、湯匙或手指塞入口中，以免造成二度傷害，記住先移開周遭危險物，加強保護頭部，待抽搐停止再協助患者側躺，以維持呼吸道通暢，並立即撥打119，由專業救護人員接手處置。