「開燈睡覺」肥胖風險飆33%！醫警告：愛運動人心血恐歸零

▲研究發現，開燈睡覺害體重飆升，尤其對於健康者而言影響更大。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

你習慣開燈睡覺嗎？當心這可能是害你變胖的隱形元凶！家醫科醫師許書華引述權威期刊《JAMA》研究示警，睡覺時暴露在「人造光」下，不僅會讓肥胖風險狂飆33%，最令人震驚的是，這項致胖危機對於「飲食極度健康、愛運動」的人影響更深，辛辛苦苦維持體態的心血，恐被一盞忘記關的大燈悄悄抵消。

許書華醫師在粉專發文分享，一項涵蓋逾4.3萬名35～74歲女性、平均追蹤長達5.7年的大型研究揭露了驚人事實。數據顯示，與在「全黑環境」中睡眠的女性相比，習慣開著電視或房間大燈睡覺的人，面臨極大的代謝危機：5年內體重增加5公斤以上的風險增加17%、BMI增加10%以上的風險多出13%，直接跨入肥胖門檻的風險更是大幅飆升了33%。

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光線強度也直接牽動著你的腰圍！許書華指出，研究將光線分為絕對無光、室內小夜燈、室外透進的光線，以及最危險的房內大燈或電視光。暴露在最高強度人造光下的女性，發生中心型肥胖（內臟脂肪積聚）的比例異常偏高，且腰圍超過88公分的機率是一般人的1.22倍。她直言，若每晚伴隨電視閃爍光影或滑手機的藍光入睡，這些光線正實質地撐大你的腰圍。

不少人直覺認為，開燈睡覺容易睡不好，隔天精神差導致亂吃甜食，才因此變胖。對此，許書華破除迷思，強調這其實是一場體內「內分泌與生理時鐘的大叛亂」。她解釋，夜間光線會直接強制關閉褪黑激素的分泌，並干擾壓力荷爾蒙，使身體處於緊繃的微發炎狀態；更可怕的是，傳遞飽足感的瘦素會跟著下降、飢餓素狂升，讓人不知不覺渴望高熱量食物。

最令醫師跌破眼鏡的，是統計學上的「掩蓋效應」。許書華點出，對於飲食健康、運動充足的族群來說，人造光導致變胖的關聯性，竟比生活習慣極差的人還要強烈。原因在於，生活習慣不佳者本就存在其他致胖因子，使人造光的影響反被掩蓋；反觀對健康自我要求高的人，這盞燈就成了最致命的變數，在健身房揮汗如雨的努力，恐因此全數歸零。

為了防範睡眠光害，許書華也開出4項健康處方：

1. 睡前務必關掉所有室內燈，尤其別開著電視睡。

2. 可加裝遮光窗簾，把室外的路燈、招牌光擋在外面。

3. 若真的怕黑、半夜需頻繁起身，建議使用低位、偏紅黃暖色的微弱小夜燈，避開刺眼白光。

4. 盡量將手機、平板的指示燈與螢幕移出視線範圍。

許書華呼籲，「你的身體需要黑暗，才知道現在是該休息、該修復的夜晚」，今晚就給自己一個全暗的房間，讓代謝在黑暗裡好好運作。