新光三越、鍋董、兩班家都出包　北市驗蔬果農藥13件超標

▲辣椒檢出4項農藥超標。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布「115年5月生鮮蔬果抽驗結果」，總計13件產品不符規定。其中知名業者包括新光三越「美麗市場鑽石塔」販售的辣椒檢出4項農藥超標，士林區「鍋董日式涮涮鍋」的青江菜2項農藥超標，士林區「兩班家」白蘿蔔1項農藥超標，士林區「越鄉美食館」的香菜7項農藥超標。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出， 此次抽驗不符規定產品，違規原因為「九層塔」3件；「白蘿蔔」、「香菜」各2件；「青江菜」、「韭菜花」、「四季豆」、「辣椒」、「榴槤」、「結球萵苣」各1件，各檢出1到7項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

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新光三越「美麗市場鑽石塔」、士林區「鍋董日式涮涮鍋」、士林區「兩班家」、士林區「越鄉美食館」各有蔬菜檢出農藥殘留違規，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。

林冠蓁說，已通知臺北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

林冠蓁強調，市面抽驗產品屬於終端的管理，只有落實源頭田間監測及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題，而販售業者販售的蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

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