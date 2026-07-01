側睡可防「鬼壓床」　醫教2招破解發作恐懼

▲側睡可降低「鬼壓床」發生。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

許多人都有「鬼壓床」經驗，明明意識清醒，身體卻完全動不了，甚至看到黑影、聽到怪聲，嚇得以為遇上靈異事件。醫師說，這其實是醫學上的「睡眠癱瘓症」，大多屬於良性現象，只要平時能減少仰睡、改為側睡，並維持規律作息，多數都能降低發作頻率。

北市聯醫仁愛院區精神科主治醫師陳苡芃說，睡眠癱瘓症多半發生在快速動眼期（REM）準備清醒的階段，這時在正常情況下，大腦與身體應該同步醒來，但若發生睡眠癱瘓，大腦已恢復意識，四肢肌肉卻仍維持快速動眼期的放鬆狀態，導致意識清楚卻動彈不得，每次通常持續數分鐘。

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陳苡芃指出，睡眠癱瘓症發作時，某些人會感覺胸口被重壓、呼吸不順，或覺得眼前有黑影，或聽到異響，其實這都屬常見現象，胸悶發生原因在於輔助呼吸肌尚未完全恢復，加上快速動眼期的殘留夢境與現實交錯，可能產生幻視、幻聽等感官經驗，故常被誤認為靈異現象。

針對改善睡眠癱瘓症，陳苡芃表示，其與睡眠節律混亂息息相關，包括長期熬夜、睡眠不足、輪班、跨時區飛行造成時差，或生活壓力過大等，皆可能造成睡眠品質下降，增加發作風險，因此正常作息至關重要。

此外，陳苡芃說，根據研究，一般人最常用的仰睡，比較容易誘發睡眠癱瘓症，因仰臥時口咽部軟組織可能在重力影響下阻塞呼吸道，容易導致大腦提前清醒、身體肌肉卻尚未解除癱瘓，若能改採側睡，呼吸道較通暢，有助降低發生機率。

萬一真的發生鬼壓床，陳苡芃建議，不必驚慌，因已有意識，可在心裡提醒自己「這只是暫時的生理現象」，通常很快會恢復；此外，若家人、伴侶知道自己有睡眠癱瘓情形，可事先溝通，一旦發現患者呻吟、掙扎，透過拍打或碰觸身體，將可加速提升四肢肌肉張力。

陳苡芃提醒，除了睡眠癱瘓症外，若有白天突然睡著、睡醒後持續無力、睡夢中大喊揮手，或懷疑是中風等情形，應儘速就醫，以排除猝睡症、低血鉀性癱瘓、快速動眼期睡眠行為疾患、中風等其他問題。