新北擴大母嬰疫苗補助！懷第3胎免費打RSV　輪狀病毒納入早產兒

▲新北首創第3胎以上RSV全額補助。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／新北報導

新北市長侯友宜今宣布，自明年元旦起，全額補助設籍新北市的低收入戶、中低收入戶孕婦或嬰兒以及懷有第3胎（含）以上的孕婦或第3胎（含）以上嬰兒，可依醫師專業評估，選擇孕婦接種1劑RSV疫苗或嬰兒施打1劑長效型單株抗體，兩者擇一，預計近2000名母嬰受惠。

呼吸道融合病毒（RSV）是造成嬰幼兒下呼吸道感染的重要病毒之一，新生兒感染後可能引發細支氣管炎或肺炎，早產兒及年幼嬰兒更需特別留意。新北除優先照顧經濟弱勢家庭，也考量多寶家庭的育兒負擔，率全國之先將第3胎（含）以上孕婦及嬰兒納入全額補助。

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此外，新北自108年起逐年擴大全額補助弱勢及高風險嬰兒接種2劑口服輪狀病毒疫苗，今也宣布再將補助對象擴大至所有設籍新北市的早產兒，包括妊娠未滿37周出生，或出生體重未滿2500公克的嬰兒，符合資格者可至新北市29區衛生所免費接種。

新北衛生局長陳潤秋提醒，呼吸道融合病毒（RSV）透過飛沫及接觸傳染，輪狀病毒則多經由糞口及接觸傳播。除接種疫苗外，請民眾持續加強個人衛生並落實勤洗手，尤其接觸幼兒前、吃東西前、上廁所後及看病前後，都應確實清潔雙手；外出返家後也應先洗手，並定期清潔消毒家中玩具及生活用品，養成良好衛生習慣，共同降低病毒感染風險。

▲新北市同步擴大早產兒輪狀病毒疫苗。