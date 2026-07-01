男患「高血脂」自覺沒事停藥　突胸悶心導管已嚴重阻塞

▲醫師提醒，高血脂沒明顯症狀，出現胸悶、胸痛等不適時，血管病變已相當嚴重。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導



63歲的呂先生10多年前就曾因高血糖及高血脂問題醫院就診，曾接受藥物和心導管治療，之後自覺身體良好自行停藥，但近期因頻繁出現胸悶及呼吸喘再度就醫，檢查發現因血脂長期控制不佳，導致過去接受治療的冠狀動脈心導管出現嚴重阻塞，緊急疏通心導管與血管後，症狀改善，並恢復定期追蹤服藥治療。

台北慈濟醫院心臟血管科主治醫師李家誠指出，高血脂為血液中的膽固醇、三酸甘油酯等脂肪物質濃度過高，與高血糖、高血壓並列為常見的三高疾病，危險因子除了家族遺傳外，也與肥胖、缺乏運動、長期攝取高油脂食物等生活習慣息息相關。

高血脂初期沒有明顯症狀，被稱為「隱形殺手」，往往等到出現胸悶、胸痛等不適時，血管病變已相當嚴重。李家誠說，若未即時介入治療，過多的脂肪、膽固醇會在動脈內壁堆積形成斑塊，使血管變窄、失去彈性，即名「動脈粥狀硬化」的慢性心血管疾病，若斑塊破裂則會引發血栓，阻斷血流，進而增加冠心病、心肌梗塞、腦中風等致命心血管疾病風險。

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根據衛福部國健署統計，高血脂病人未來罹患心臟疾病的風險是一般人的1.43倍，罹患腦中風的風險則是一般人的1.38倍，但高血脂不像高血壓、高血糖可在家自行監測，多數病人難以從日常生活中察覺異常，因此定期檢查格外重要。

▲台北慈濟醫院心臟血管科主治醫師李家誠。（圖／院方提供）

目前高血脂主要透過抽血檢查發現，以總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白（俗稱好膽固醇）及低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）作為評估指標。

李家誠說，低密度脂蛋白的控制目標則會依個人心血管風險不同而有所差異，若任一項超出標準範圍則為高血脂，但臨床上發現，部分民眾在低密度脂蛋白數值看似正常或接近正常時，體內實際造成動脈硬化的脂蛋白顆粒數量已經偏高，導致心血管風險被低估，也可評估透過「載脂蛋白B（ApoB）」檢測，進一步確認血液中具致粥樣硬化性的脂蛋白顆粒總數。

治療方面，李家誠提醒，除了遺傳外，若屬於後天生活習慣所引起的輕度高血脂，只要積極調整生活型態，均衡飲食、規律運動，都有機會讓血脂恢復正常，但若血脂數值明顯超標，或合併糖尿病、高血壓、第三期慢性腎病等危險因子，就要及早接受藥物治療，將壞膽固醇降到100mg/dL以下，而曾經發生過心血管事件的病人則應該盡力將壞固醇至少降到70mg/dL才能降低後續的風險。