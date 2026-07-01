50歲女「脖子微隆起」沒感覺！一驗竟罹甲狀腺癌　醫列4大警訊

▲醫師緊盯婦人脖子上的微隆起，經超音波與穿刺檢查確診罹患甲狀腺乳突癌。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

脖子外觀出現異常，千萬別掉以輕心！一名50歲婦人原本為了諮詢抗老化就診，沒想到在看診過程中，醫師劉博仁發現她的脖子不對稱，右側似乎微微隆起，且患者本身毫無察覺。在醫師建議下進行超音波檢查，竟揪出一顆約2.5公分、內部回音不均的結節，後續經細針穿刺證實為「甲狀腺乳突癌」。所幸提早發現，患者手術相當順利，目前恢復良好。

營養功能醫學專家劉博仁醫師在粉專分享這起險些錯過的個案。他表示，不少民眾普遍對「結節」抱持高度恐懼，一聽到甲狀腺有結節就嚇得以為是癌症，對此他也做出解釋。他強調，其實甲狀腺結節非常常見，尤其是40歲以上的女性，檢查出結節的比例並不低，且「絕大多數都是良性」，無須過度恐慌。

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真正需要提高警覺並進一步評估的，是超音波檢查中出現「形狀不規則、低回音、鈣化、邊界不清楚，或短時間內快速變大」等危險特徵，此時醫師多半會建議安排細針穿刺檢查。

至於哪些因素會增加甲狀腺癌風險？劉博仁點出，目前較明確的危險因子包含童年時期曾接受頭頸部放射線治療、家族病史，以及部分基因因素。此外，肥胖、代謝異常與長期暴露於某些環境因子，也被認為可能與風險增加有關。不過他也提到，大部分甲狀腺乳突癌生長速度較慢，只要能早期發現、早期治療，預後通常相當良好。

在日常保養與預防上，劉博仁建議民眾保持均衡飲食即可，不需要刻意大量補充碘，也不要長期過量攝取含碘保健食品。維持理想體重、規律運動、充足睡眠，並減少慢性發炎與壓力，都是護理甲狀腺的重要基礎。

劉博仁也呼籲，一旦發現自己出現以下4大警訊，應盡快就醫檢查：

1. 脖子有腫塊

2. 吞嚥時有異物感

3. 聲音沙啞持續數週

4. 摸到逐漸變大的硬塊

「健康檢查，不是因為覺得自己生病了。」劉博仁藉此案強調預防醫學的核心觀念，很多時候一次超音波檢查，換來的是未來幾十年的安心。