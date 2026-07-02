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以為養生！肌肉男健檢「腎功能剩50」傻了　醫示警2元凶正在毀腎

腎臟。（圖／達志／示意圖）

▲男子抽血檢查得知自己的腎絲球過濾率只剩50分。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

一名45歲熱愛健身的陽光男業務，自認平時養生，為了練肌肉都吃雞胸肉且幾乎不碰澱粉，沒想到公司健檢抽血卻發現，他的「腎絲球過濾率」狂掉到只剩50分。腎臟科醫師陳俊宇提醒，人一生只有200萬顆腎絲球，且死一顆少一顆「不會再生」，男子因未發現的遺傳性高血壓，加上極端的單一飲食，導致腎臟提早面臨衰退危機。

陳俊宇醫師在醫師好辣節目中分享這起收治個案，男子從健檢報告得知自己的腎絲球過濾率竟只有50分，距離同齡人應有的80～90分標準相差甚遠。這讓他難以接受，崩潰直呼自己還這麼年輕、又這麼養生。

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陳俊宇揪出背後元凶，發現男子其實患有「遺傳性高血壓」，自己卻渾然不知；加上他為了增肌減脂，長期攝取大量蛋白質，蔬菜水果卻吃得很少，甚至以為「不碰澱粉」就可以避免肥胖。醫師警告，在營養極度不均衡的情況下，大量蛋白質會對腎臟造成嚴重負擔，加上血壓偏高，導致他腎絲球的「提款速度」比一般人快上許多，衰敗得更為嚴重。

所幸經過3個月嚴密的血壓控制與飲食調整，男子的腎功能順利從50分回升到60分。對此，陳俊宇解釋：「腎絲球並沒有再生，可是他剩下的腎絲球功能活得更好了。」

究竟腎絲球有多珍貴？陳俊宇生動比喻，人一生就只有200萬顆腎絲球，父母親在我們出生時，就幫我們在左右兩邊腎臟各存入100萬顆。「這100萬顆沒有利息，且只能提領不能存進去！」他直言，過了30歲之後，兩邊腎臟每年會各消耗掉1萬顆，若順利活到100歲，兩邊各剩下30萬顆，這數量其實還夠用，不至於走到洗腎的地步。

「但人生沒有這麼順利！」陳俊宇示警，在長達數十年的歲月中，一旦經歷糖尿病、高血壓的摧殘，或是接觸環境毒物、服用止痛藥與吃下不良食物，都會加速腎絲球的消耗。當兩邊的存量被揮霍到剩下不到10萬顆時，尿毒症的症狀差不多就會浮現，屆時只能仰賴洗腎機器把毒素移除。因此，他呼籲民眾務必好好保護腎臟，最重要的一步就是控制好慢性病，才能有效減緩腎絲球消耗的速度。

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關鍵字： 腎絲球過濾率 腎臟 蛋白質 遺傳性高血壓 腎臟科 陳俊宇醫師 醫師好辣

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