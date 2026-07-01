國小妹頭癢狂抓！醫撥開驚見「頭蝨已孵化」：常被當頭皮屑

▲醫師在女童密髮中找到一顆頭蝨蟲卵「已經孵化了」。（圖／胡怡萱醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

頭皮好癢，可別以為只是單純的頭皮屑！一名國小女童近期因為頭皮異常搔癢，頭髮上還冒出粒粒小白點，家長驚覺不對勁趕緊帶去就醫。皮膚科醫師胡怡萱仔細檢查後，好不容易在密髮中找到一顆蟲卵作為證據，仔細一瞧驚覺「卵的蓋子已經打開了……」，代表裡頭的蟲早就孵化出來，確認遭到寄生蟲「頭蝨」感染。

皮膚專科診所院長胡怡萱近日在粉專分享，最近在門診遇到了頭蝨個案，驚呼「一陣子沒遇過這類型的案例了！」她接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，進一步追溯女童的頭蝨感染源，推測可能是學校同學，因為該校之前也曾流行過頭蝨。這種人傳人的寄生蟲，主要會躲在頭皮和頭髮裡，靠著吸食人血來存活。

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臨床上頭蝨感染是否容易被忽略？胡怡萱指出，頭蝨在初期或輕微感染時，症狀可能非常不明顯，因此很容易被民眾誤認為是一般的「頭皮屑」或是「脂漏性皮膚炎」。

胡怡萱也傳授1招關鍵判斷法：頭蝨的蟲卵和頭皮屑完全不同，一般的頭皮屑輕拍就會脫落，但「頭蝨的蟲卵會緊緊黏在頭髮上」，怎麼拍都弄不掉。此外，有時可能還會發現爬行速度極快的小蟲，但因為牠們躲得快、不太容易被肉眼看到，如果家長有抓到小蟲，建議可以帶去交由醫師協助確診。

疾管署資料顯示，頭蝨（head lice）是一種只寄生於人類、靠吸血維生的寄生蟲，牠們只會爬行移動，既不會跳也不會飛。其生活史包括卵、若蟲、成蟲3個階段。成蟲呈現灰白色，在人類頭髮中約可存活30天，雌蟲一生可產下50～150粒黃白色的橢圓形蟲卵，容易與頭皮屑混淆。一旦成蟲離開人體，因無法進食約1～2天後就會死亡；蟲卵離開人體後則約在1週內死亡。

疾管署也指出，頭蝨遍布全球，特別容易在團體生活（如學校）中發生傳染。其中以3～13歲的孩童較常感染，且女生的感染比例較高，原因可能與遊戲時頭對頭近距離接觸、或是共用梳子有關。初次感染頭蝨時，通常要等到4～6週後才會出現發癢的過敏反應，此時往往已具備傳染力，常導致交互感染。

聽到頭蝨，不少人會聯想到早期的校園記憶。胡怡萱提到，據說早期台灣流行頭蝨時，小朋友都要排隊檢查，如果有頭蝨甚至還要被剃光頭！不過，現在台灣臨床上的頭蝨案例已經比較少見，目前主要是以山區、偏遠學校為主，因為團體活動與同住生活，皆有可能被傳染。

若不幸確診頭蝨，千萬不要驚慌。胡怡萱表示，標準治療方式為前往皮膚科門診檢查確診後，由醫師開立去除頭蝨專用的洗髮劑或藥膏，並搭配密齒梳子梳頭、徹底洗頭檢查。

除了藥物治療，居家環境與衣物的清潔更是根除的關鍵。胡怡萱提醒，患者使用的衣物、枕套、床單、毛巾等，均必須使用55～60°C的熱水清洗，或是利用高溫烘乾，才能達到殺蟲效果。至於無法清洗的衣物或物品，則建議密封於塑膠袋中至少2週。此外，患者的其他親密接觸者也應一併接受檢查，若有感染必須同時治療，才不會陷入沒完沒了的交互感染惡夢中。