男咳嗽照胸部X光「靠AI揪出骨鬆」　提早治療降低骨折風險

▲嚴重的骨質疏鬆症恐導致骨折。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

不少長者跌倒後骨折，才知道自己早已骨質疏鬆，但現在連照胸部X光也有機會提前發現風險。一名68歲男子長期咳嗽，到醫院檢查，原本僅安排胸腔X光，經AI骨鬆分析系統檢測，意外骨質流失風險偏高，進一步接受骨密度檢測，確診為骨鬆，進而及早接受治療，避免未來發生脆性骨折。

收治病例的亞東醫院骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文表示，骨質疏鬆被稱為「沉默的疾病」，初期幾乎沒症狀，多數患者都是跌倒、搬重物，甚至輕微碰撞造成骨折後，才知骨密度早已嚴重流失；隨著年齡增加，人體骨質會逐漸流失，女性停經後速度更快，加上國人普遍鈣質攝取不足，都使骨折風險上升。

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吳凱文說，醫院導入骨鬆AI預測分析系統後，現已可利用胸腔、腰椎或髖部等常規X光影像分析骨質流失風險；若AI判定為高風險，再安排DXA雙能量X光吸收儀釐清骨密度，也使骨鬆照護從「骨折後治療」提前到「骨折前預防」，病人得以保住生活品質。

▲吳凱文說明骨鬆AI預測分析系統搭配骨密度檢查，可有效降低脆性骨折風險。（圖／亞東醫院提供）

此外，高齡者常同時合併骨質疏鬆與脊椎退化，不僅增加治療難度，也提高骨折風險。對此，吳凱文說，亞東醫院近年導入多項微創脊椎技術，其中針對骨鬆造成的脊椎壓迫性骨折，可透過經皮氣球擴張椎體成形術（KP）注入骨水泥，可減輕疼痛，並加速恢復活動能力；脊椎狹窄、椎間盤突出及腰椎滑脫等疾病，也可利用內視鏡微創手術治療，減少傷口及縮短恢復時間。

吳凱文提醒，年滿50歲、停經後女性，以及曾發生骨折或屬高風險族群，建議定期接受骨密度檢查，且應規律運動、均衡飲食，並培養補充鈣質、維生素D等習慣，才能及早建立骨本，避免骨折意外。