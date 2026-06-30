快訊／幼兒輪狀病毒疫苗明年免費接種　2款保護力皆達9成

▲疾管署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今日宣布明年1月1日起將輪狀病毒納入幼兒公費疫苗接種項目，疾管署長羅一鈞表示，國內核准2劑型及3劑型2種廠牌輪狀病毒疫苗，皆可預防嚴重輪狀病毒腸胃炎達90%以上，大幅減少因輪狀病毒感染住院機率，屆時將2種廠牌併同提供民眾選擇接種，預計首年將約有12萬名幼兒受惠。

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▲幼兒輪狀病毒疫苗2027年1月起全面納入公費。（圖／疾管署提供）

羅一鈞說明，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，幼兒感染可能因嚴重水瀉而致需住院，為保障幼童健康，行政院已於去年12月18日同意輪狀病毒疫苗納入幼兒公費疫苗接種項目。

經參考國際間接種情形及國內研究結果，並於今年6月24日提案衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，考量目前國內核准使用的2劑型及3劑型2種廠牌輪狀病毒疫苗，於預防幼兒嚴重輪狀病毒腸胃炎的疫苗效益及安全性均相當，2種廠牌疫苗都可預防嚴重輪狀病毒腸胃炎達90%以上，大幅減少因輪狀病毒感染住院機率。

且2種廠牌疫苗不良反應發生率均與安慰劑組相似，因此建議2種廠牌併同提供民眾選擇接種，預計於明年1月1日實施，預計首年將約有12萬名幼兒受惠。

相關接種說明如下：

一、 接種年齡：最小為出生滿6周，最大不得超過8個月。

二、 建議接種時程：

■ 2劑型：出生滿2、4個月。

■ 3劑型：出生滿2、4、6個月。

三、 接種間隔：每劑最短間隔4周。

疾管署說明，輪狀病毒疫苗為口服疫苗，現行已有16個縣市以自購或補助方式提供轄內幼兒接種，於明年全面提供幼兒公費接種後，尚未完成應接種劑次之幼兒亦屬公費輪狀病毒疫苗接種對象，符合接種疫苗之適齡幼兒，原則以同廠牌完成接種。

疾管署指出，輪狀病毒疫苗納入公費接種後，我國公費幼兒常規疫苗增加為提供10種疫苗，可預防15種傳染病，不僅可整體提升幼兒免疫保護力，亦可減輕家長之經濟負擔，並消弭城鄉差距造成之健康不平等。請家長應按時程帶孩子接種各項疫苗，確保幼兒健康。