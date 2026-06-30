新冠就診增4成「創今年最高」　南部男2年沒打疫苗重症住加護

▲疾管署疫情周報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今（30）日公布上周新冠門急診就診1452人次，較前一周上升43.8%，增幅創下今年新高。另外，新增8例新冠重症，其中一名60多歲男性發燒、呼吸喘送急診住院，還在加護病房治療中，他上一次接種新冠疫苗已經是兩年前。疾管署長羅一鈞表示，新冠疫苗每年都有更新病毒株，千萬不要覺得打過就萬無一失。

根據疾管署統計，國內新冠疫情上升，第25周（6月21日至6月27日）新冠門急診就診計1452人次，較前一周上升43.8%；上周（6月23日至6月29日）新增8例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。

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去年10月起累計105例新冠併發重症本土病例，其中16例死亡，重症病例以65歲以上長者（占71.4%）及具慢性病史者（占81.9%）為多，94.3%未接種本季新冠疫苗。

疾管署防疫醫師許玉龍說明，重症個案有一名南部60多歲男性，本身有糖尿病、腎臟病、高血壓等慢性病史，曾接種過3劑的新冠疫苗，但是最後一次施打是已經在兩年前，近期無國內外的旅遊史。

許玉龍指出，個案住院前3天出現發燒、疼痛等症狀，僅自行買成藥服用，隔天沒有改善，呼吸喘加劇，才至診所看診，但拿藥返家，後續持續呼吸困難，前往急診就醫，檢驗流感快篩陰性、新冠快篩與PCR陽性，X光顯示已有肺炎，收治加護病房住院至今。

許玉龍提醒，民眾除了外出戴口罩、勤洗手等個人防護，尚未接種本季新冠疫苗者，建議接種疫苗，尤其是具有重症因子的民眾，包含65歲以上長者、具有慢性疾病或免疫功能不全者、孕婦，都可以透過接種疫苗提升保護力，降低感染新冠併發重症及死亡的風險。

羅一鈞表示，國內上周新冠增加幅度創下今年最高，也是連續兩周上升，接下來進入暑假，校園群聚減少，對防疫較為有利，但是接下來還有暑期旅遊旺季，病毒傳播風險增加，疫情是否會持續上升還需要觀察。

疾管署提醒，目前公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月（180天）以上民眾接種措施至今年7月31日止，且疫苗庫存尚約有46.1萬劑（包含Moderna疫苗單劑型45.5萬劑及Novavax疫苗0.6萬劑），民眾可把握機會盡快接種，而65歲以上長者等高風險對象尚未接種或已接種第1劑且間隔達6個月，也呼籲盡快接種，以提升免疫保護力。

另外，目前適用幼兒接種之Moderna疫苗多劑型疫苗已用罄，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於今年6月24日會議討論同意，對於具接種需求之滿6個月至11歲幼童，可以Moderna疫苗單劑型排掉半劑量後剩餘劑量提供幼兒接種。