打造失智研發生態系！慈院+生醫科技　開發本土植物護腦新解方

▲花蓮慈院院長林欣榮表示，高齡化程度越來越高，阿茲海默症的預防與照護，是中西醫精準醫療團隊努力的方向。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

面對高齡社會來臨及失智症（阿茲海默症）人口快速增加所形成的「失智海嘯」，花蓮慈濟醫院與博太生醫將於30日上午，在花蓮慈濟醫院正式簽署合作備忘錄（MOU），花蓮慈院院長林欣榮、博太生醫董事長徐宜生代表雙方團隊宣示，共同推動失智症預防與治療相關研究開發計畫，結合臨床醫學、中醫藥研究、生技研發植物新藥與臺灣本土植物資源，打造從基礎研究到臨床驗證的完整創新平台。

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▲博太生醫董事長徐宜生表示，失智症的挑戰不只是醫療問題，更是家庭與社會問題。

林欣榮院長表示，失智症已成為全球醫療與社會照護的重要挑戰，為了守護病人及照顧者的身心，需要透過多元機制與整合醫學模式尋找新的解決方案。花蓮慈濟醫院長期投入神經退化疾病研究，期待透過此次合作，將臨床需求與研發創新緊密結合，提升失智症防治能量。

此次合作的重要基礎之一，來自花蓮慈濟醫院中西精準醫療團隊的中草藥研發成果。運用了以天麻為核心成分，結合當歸、黃芪、丹參、艾葉、抹草及菌草等多種天然植物素材，長期應用於腦神經保護、改善腦循環及神經退化相關研究。另一方面，博太生醫則以台灣本土黑豆等農業資源為基礎，發展具有「多重成分、多靶位、多功能」特色的天然植物研發MTST平台，研究方向涵蓋神經發炎抑制、微血管循環改善、類澱粉蛋白清除以及神經生長促進等機制。

▲慈濟創新研發中心副技術長劉靜安博士介紹慈濟近十年來的iPS研發平台。

慈濟創新研發中心吳李偉博士表示，慈濟團隊用十年打造的iPS平台，整合了來自失智症（阿茲海默症）病人的人源細胞模型，及基因轉殖小鼠研究系統，建立不同物種的雙向驗證機制，模擬失智症的病理特徵與生理反應，為建構台灣失智症藥物開發與前瞻研究的生態系，提供關鍵的技術與基礎。

博太生醫董事長徐宜生表示，失智症的挑戰不只是醫療問題，更是家庭與社會問題。透過本次結合慈濟醫院臨床研發能量合作，希望建立從植物種植、活性成分開發、臨床前研究、臨床驗證到產業化的完整創新鏈結，讓台灣有機會發展具有國際競爭力的失智症創新解決方案。

除了醫療研發之外，博太生醫亦規劃推動「醫農整合」策略，未來將爭取台灣休耕土地建置符合GACP（優良農業種植與採集規範）之藥用植物生產基地，促進農業升級與地方創生，同時建立穩定且可追溯的原料供應系統。

花蓮慈院與博太生醫雙方期待透過學界、研究機構、醫療體系與產業界的跨域合作「內服外用，雙位一體」，共同建立台灣失智症創新研發生態系，為全球神經退化疾病預防與照護提供來自台灣的新解方。

