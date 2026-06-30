非洲2國伊波拉疫情持續　疾管署：疫區入境免費採檢延至8月底

▲機場檢疫篩檢。（圖／疾管署提供）



記者洪巧藍／台北報導

剛果民主共和國（DRC）及烏干達之伊波拉疫情持續，疾病管制署今（30）日宣布，我國於4處國際機場（台北、桃園、台中及高雄），針對過去21天內具前述兩國旅遊史之「無症狀」旅客提供之入境免費採檢，將再延2個月至8月30日止；疾管署呼籲，自疫區返國旅客應主動至檢疫站報到，並配合TOCC、健康評估及入境後自主健康管理21天。

依據DRC及烏干達官方公布資料顯示，DRC疫情持續擴大及新增病例，迄至6月27日累計1,274例確定病例（360例死亡、178例康復），致死率28.3%，疫情主要集中在東部伊圖里（1,165例）、北基伍（106例）及南基伍省（3例）共35個衛生區。

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烏干達於6月21日再新增1例病例，迄至6月29日累計20例確定病例（2例死亡、15例康復），其中15例為境外移入、5例為本土病例，個案分布於首都坎帕拉及瓦基索區，均與跨境移動及醫療照護暴露有關，尚無社區傳播疫情。

另於法國6/24報告首例自DRC境外移入確定病例，為人道救援醫師，目前病情穩定，正於醫院治療中， WHO評估造成全球擴散風險極低。

疾管署指出，為防範疫情境外移入，我國除針對兩國居民執行暫緩入境措施外，亦強化攔檢具疑似伊波拉風險之入境旅客，有症狀旅客於入境時立即安排後送合約醫院診察，無症狀旅客則由檢疫人員評估並提供免費自願採檢。截至今年6月29日，共計20名具疫區旅遊史旅客並依規定自主健康管理，其中自願於機場接受採檢共6人，檢驗結果4人為陰性、2人尚在檢驗中。

疾管署再次呼籲，目前DRC與烏干達兩國之旅遊疫情建議等級維持第三級「警告（Warning）」，請民眾應避免前往伊波拉疫情流行地區，入境旅客務必配合政府各項檢疫措施，入境返國時或返國21天自主健康管理期間，應每日透過「民眾主動E回報系統」據實回報健康狀況。

如有出現疑似伊波拉病毒感染症狀（發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等），請務必主動通報檢疫人員或撥打防疫專線1922，由衛生單位協助就醫。籲請民眾配合，共同維護國內防疫安全。