健保7月擴大HER2陽性早期乳癌標靶給付　砸2.5億1500人受惠

▲健保署擴大早期乳癌標靶治療給付。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布7月新制，健保擴大給付HER2陽性早期乳癌使用標靶治療條件，補齊HER2陽性早期乳癌輔助性治療用藥缺口，使部分過去未符合給付資格的早期患者，也能於疾病早期獲得標靶治療。健保署預估每年逾1500位病人受惠，新增挹注每年約2.5億元。

據臨床統計HER2陽性占乳癌病人約15%至20%，由於其腫瘤生長速度快且容易復發轉移致影響病人預後結果。健保署長陳亮妤今日宣布，健保於7月1日起生效含trastuzumab成分藥品用於早期乳癌，為放寬HER2過度表現（IHC 3+或FISH+）早期乳癌病患使用Trastuzumab之適用條件，使部分過去未符合給付資格的早期患者，也能於疾病早期獲得標靶治療。三大適用情境：

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一、無腋下淋巴結轉移且直接接受手術者

• ER陰性且腫瘤大於0.5公分

• ER陽性且腫瘤大於1公分

完成至少4次化療後，即可使用Trastuzumab作為術後輔助治療，療程上限18次。



二、無腋下淋巴結轉移且接受術前新輔助治療者

影像學腫瘤大於2公分即可考慮術前新輔助治療，術後可依治療反應持續接受Trastuzumab治療。療程上限18次。



三、具腋下淋巴結轉移者

不論術前或術後治療路徑，皆可納入Trastuzumab治療規範，總療程上限18次。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，早期乳癌（0至2期）5年存活率超過95%，但是乳癌死亡率仍無法顯著下降，問題在於早期乳癌10年後復發風險仍高，如果能在疾病早期即接受完整且標準化治療，可顯著降低復發風險並改善長期預後。

此次健保給付範圍擴大，不僅回應臨床長期期待，也進一步促進以治療品質與結果為導向的支付制度（P4P）發展，強化醫療資源配置與臨床價值之連結。這次健保給付擴增象徵台灣乳癌照護持續向國際標準邁進，使更多病患能在最關鍵的治療時機，獲得完整且具實證基礎的治療。

不僅於此，陳亮妤表示，6月25日召開醫療服務共同擬訂會議，通過擴大NGS給付癌別，增列HR陽性及HER2陰性乳癌之早期病人BRCA1/2檢測及局部晚期或轉移性病人增列PIK3CA、AKT1、PTEN檢測，預計約4600名癌友受惠，共挹注8840萬元。

同時搭配健保115年新增「乳癌照護品質提升方案」，額外挹注4千萬，提供病人以「品質」為導向的整合治療，加強乳癌病友照護。