豪雨害過敏狂發　營養師推吃「4類營養素」抗發炎

▲連日豪雨濕氣加重，不少人出現流鼻涕等過敏症狀。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

近日豪雨一波波，天氣變化劇烈，不少人出現打噴嚏、流鼻水等過敏現象。營養師提醒，潮濕天氣容易讓塵蟎、黴菌等過敏原快速孳生，加上空氣污染物累積，過敏症狀更容易發作，建議除了做好除濕及居家清潔，也可從飲食補充「Omega-3脂肪酸」、「維生素C、E」、「維生素A、D」及「膳食纖維」等4大類抗過敏營養素，幫助降低發炎反應、維持免疫平衡。

營養師林世航表示，豪雨及颱風期間環境濕度明顯增加，塵蟎、黴菌等常見過敏原更容易繁殖，若再加上空氣中的懸浮微粒與污染物不易擴散，就可能刺激呼吸道，讓過敏症狀更加明顯，尤其本身有過敏性鼻炎、氣喘或異位性皮膚炎的民眾，更要提高警覺。

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林世航建議，可先從改善居家環境著手，例如使用除濕機將室內濕度控制在50%以下，有助抑制塵蟎及黴菌生長，也可搭配空氣清淨機降低室內粉塵與過敏原濃度，此外，棉被、床單、枕頭套等寢具及衣物應定期清洗，若近期日照不足，建議利用烘衣機徹底烘乾，減少潮濕環境造成塵蟎孳生，同時也要定期打掃居家環境，避免灰塵累積。

除了環境控制，飲食也是調節過敏的重要一環。林世航指出，Omega-3脂肪酸具有抗發炎作用，可提升身體抗氧化能力，有助降低體內發炎反應，建議可從鮭魚、鯖魚、秋刀魚、核桃、亞麻籽油及魚油等食物中補充。

維生素C與維生素E同樣有助於改善過敏症狀。林世航說，維生素C可減少組織胺生成，降低過敏反應，維生素E則具有抗氧化效果，可協助舒緩發炎，日常可多攝取芭樂、奇異果、甜椒、苦瓜、黃豆及葵瓜子等食材。

此外，維生素A與維生素D有助維持免疫功能及呼吸道、腸胃道等黏膜完整性，提升身體抵禦外來刺激的能力，可從胡蘿蔔、豬肝、乾香菇及蛋黃等食物補充。

林世航也提醒，腸道是人體重要的免疫器官，維持良好的腸道菌相，有助調節免疫反應、降低過敏發生率，因此平時應攝取足夠的膳食纖維，可多吃地瓜葉、青花菜、黑木耳、秋葵等蔬菜，幫助好菌生長，提升腸道健康。