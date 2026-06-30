在家化療年底前上路　健保署揭「大腸癌、頭頸癌」首波適用

▲健保署長陳亮妤。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長石崇良拋出今年年底要推動全癌別「在家化療」，健保署署長陳亮妤今（30）日表示，經各學協會專家建議，目前共識並非全面開放所有癌症，而是以「治療安全性」作為主要考量，初步共識，會以安全性高且行之有年，國內俗稱牛奶袋的「5-FU」（5-fluouracil ）化學治療為第一波，受惠病人包括大腸直腸癌、胃癌、頭頸癌等。

隨著醫療科技的進步、醫療模式改變，過去很多是一定要住院才能夠治療或處理的處置，現在慢慢推向在門診或者是在居家執行，石崇良規劃推動癌症居家化療，引發醫界、病友熱議。

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陳亮妤今日受訪表示，該政策主要來自於偏鄉的醫療團體提案，因為病人化療來來往往非常地奔波，期盼衛福部想個辦法，健保署後來就找了所有癌症相關的學協會共同討論，病人的安全一定是最重要的，化療畢竟是一個有風險、比較侵入性的治療，所以不應該是用癌別來思考，而是治療的風險來做思考。

陳亮妤指出，目前所有學協會的共識是說， 5-FU已經行之有年，應針對這部分進行優化和擴展，所以，第一波會朝這部分來進行。5-FU主要用於大腸直腸癌治療，現在還有胃癌等消化道癌症以及部分頭頸癌患者。她也強調，考量化療可能的副作用，也可能出現血壓變化、眩暈等狀況，第一次必須在醫院執行，確認安全性等狀況，再評估是否適合回家治療。

陳亮妤表示，目前健保署已於6月25日召開第一波專家會議，後續預計9月進行共擬會討論，若相關制度完成規劃，最快可望於今年底前推動上路。至於受惠人數，因並非所有同癌別患者皆適合居家化療，仍需進一步評估。