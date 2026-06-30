ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

在家化療年底前上路　健保署揭「大腸癌、頭頸癌」首波適用

▲▼健保署長陳亮妤。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長陳亮妤。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長石崇良拋出今年年底要推動全癌別「在家化療」，健保署署長陳亮妤今（30）日表示，經各學協會專家建議，目前共識並非全面開放所有癌症，而是以「治療安全性」作為主要考量，初步共識，會以安全性高且行之有年，國內俗稱牛奶袋的「5-FU」（5-fluouracil ）化學治療為第一波，受惠病人包括大腸直腸癌、胃癌、頭頸癌等。

隨著醫療科技的進步、醫療模式改變，過去很多是一定要住院才能夠治療或處理的處置，現在慢慢推向在門診或者是在居家執行，石崇良規劃推動癌症居家化療，引發醫界、病友熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳亮妤今日受訪表示，該政策主要來自於偏鄉的醫療團體提案，因為病人化療來來往往非常地奔波，期盼衛福部想個辦法，健保署後來就找了所有癌症相關的學協會共同討論，病人的安全一定是最重要的，化療畢竟是一個有風險、比較侵入性的治療，所以不應該是用癌別來思考，而是治療的風險來做思考。

陳亮妤指出，目前所有學協會的共識是說， 5-FU已經行之有年，應針對這部分進行優化和擴展，所以，第一波會朝這部分來進行。5-FU主要用於大腸直腸癌治療，現在還有胃癌等消化道癌症以及部分頭頸癌患者。她也強調，考量化療可能的副作用，也可能出現血壓變化、眩暈等狀況，第一次必須在醫院執行，確認安全性等狀況，再評估是否適合回家治療。

陳亮妤表示，目前健保署已於6月25日召開第一波專家會議，後續預計9月進行共擬會討論，若相關制度完成規劃，最快可望於今年底前推動上路。至於受惠人數，因並非所有同癌別患者皆適合居家化療，仍需進一步評估。

【高雄壽山日常？】獼猴揹小猴熟練掀機車坐墊　咬破寶特瓶喝水解渴

關鍵字： 癌症治療 居家化療 健保政策 醫療科技 偏鄉醫療

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

12種小三現形！心理師點名「最難防類型」：佩服她每句話都貼心

快訊／超商「林聰明、阜杭飯糰」都用到致癌油　232品項一次看

13歲弟脖子黑黑洗不掉！醫問「家人有糖尿病嗎」　揭5大代謝警訊

關節炎常用老藥恐釀致命過敏　長庚研究破解關鍵基因

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

快訊／石崇良宣布致癌油「232項產品」全部預防性下架

快訊／食藥署公布致癌油「232項產品」明細　已回收逾43噸

快訊／未依法通報致癌油　北市重罰「南僑油脂」300萬元

讀者迴響

回到最上面