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新生兒SMA納公費篩檢！衛福部7月新制　長照智慧輔具補助6萬元

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲多項衛福新制明上路，新生兒篩檢提高補助、擴增檢驗項目最有感。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

衛福新制明起上路，與民眾最相關包括新生兒篩檢補助提高、兒童健檢次數增加、鮮乳標示新規及長照制度調整等。衛福部表示，新生兒篩檢補助將提高至750元，並新增脊髓性肌肉萎縮症（SMA）篩檢項目，預估每年逾10萬名新生兒受惠，盼減輕育兒家庭負擔，並提升疾病早期發現與介入機會。

國健署說明，除新生兒篩檢外，產前遺傳診斷檢驗補助亦提高至7000元，預估每年受惠逾4.3萬名孕婦；血液細胞遺傳學檢驗補助則提高至3500元，預估受惠逾3800人；此外，兒童預防保健服務由原本7次增加為9次，並強化視力、聽力、口腔保健及飲食等衛教內容，協助家長更早掌握孩子健康狀況。

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針對鮮乳標示，食藥署說明，7月起僅有取得中央農業主管機關鮮乳標章或驗證標章的產品，才能標示為「鮮乳」，其他產品則須依來源標示為牛乳、羊乳或其他動物乳，讓消費者更容易辨識產品來源；此外，食品製造、加工、餐飲及輸入業者，明起須登錄產品責任保險資訊，進一步強化食品安全管理。

長照方面，失能者新增智慧科技輔具租賃補助，每3年最高可補助6萬元，適用於移動、移位、居家照顧床等5大類輔具；長照人員制度亦同步調整，除新增不適任人員不得再取得認證規定外，也放寬中斷執業者回流條件，並將網路課程可採認積分由40點提高至80點，增加進修彈性。

此外，健保署7月起正式給付Gablofen藥品用於4歲以上兒童及成人嚴重痙攣患者，預估前5年約有107至144名病人受惠，進一步提升治療可近性。

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關鍵字： **標題**:1.新生兒篩檢補助提高至750元，每年逾10萬家庭受惠2.鮮乳標示新規上路，消費者辨識更清晰3.衛福新制上路：兒童健檢次數增加至9次4.長照輔具補助提高，每3年最高可申請6萬元**SEO標題**:1.新生兒SMA篩檢加入補助，育兒家庭負擔減輕2.兒童預防保健服務升級，新增視力聽力教育3.食藥署推鮮乳標示規範，保障消費者知情權4.長照人員制度調整，網路課程積分上限提高**APP推播標題**:1.新生兒篩檢補助提升，還新增SMA檢測！2.兒童健檢次數增加，爸媽更早掌握健康狀況3.鮮乳標示新規生效

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