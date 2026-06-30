中國「桂花」檢出禁用蘇丹色素　1700公斤邊境直接銷毀

▲中國大陸「桂花」檢出蘇丹色素。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境查驗不合格產品，其中有一批中國大陸進口的「桂花」檢出殘留農藥磷化氫0.044ppm及蘇丹色素三號，該批桂花總計1,700公斤，在邊境必須銷毀，不得退運。另還有一批中國大陸進口的「馬芬杯」和「一次性餐具」溶出試驗不符規定，全數在邊境退運或銷毀。

食藥署表示，「南穎昌貿易有限公司」報驗的中國大陸「桂花」檢出殘留農藥磷化氫0.044 ppm及蘇丹色素三號，依據「農藥殘留容許量標準」，磷化氫為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.005ppm，依據「食品安全衛生管理法」，蘇丹色素屬不得使用的物質，這批中國的桂花在邊境必須銷毀，不得退運。

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根據食藥署統計，從114年12月22日至115年6月22日止，受理中國大陸進口的「香料用乾燥植物」，總計報驗27批，檢驗不合格5批，原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格，食藥署已經從115年6月17日起至116年6月16日止，在邊境針對中國大陸的香料用乾燥植物採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

另「淇淇生活館」報驗的中國大陸馬芬杯，以4%醋酸於60℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣92ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚乙烯為合成原料的塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，還有一批一次性餐具以4%醋酸於60℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣32ppm，同樣不符標準，皆在邊境退運或銷毀。食藥署表示，將針對「淇淇生活館」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。