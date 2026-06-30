台人愛喝含糖飲　醫警告：每週1杯「肝纖維化風險」飆3.77倍

▲研究顯示，每週喝超過1杯含糖飲料者，肝纖維化機率飆升3.77倍。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

復健科醫師王思恒透露，每次與患者聊到脂肪肝時，大家都語帶委屈表示：「醫生，我不喝酒耶！」甚至話才說完，就拿起剛買的手搖飲大口喝下。他根據2025年一項最新研究指出，只要「每週喝超過1杯」含糖飲料，對比不喝飲料者，其肝纖維化的機率竟飆升3.77倍。這對到處手搖飲店林立、糖尿病盛行率偏高的台灣人而言，無疑是一大警示。

王思恒醫師在「一分鐘健身教室」粉專發文提到，這項研究找來273位同時患有糖尿病與脂肪肝的成人作為受試者。研究團隊未檢視酒精攝取量，而是透過問卷調查受試者飲用「含糖飲料」的頻率，並利用超音波直接量測肝臟硬化程度。

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令人震驚的是，即便研究人員排除了年齡、性別以及體重增加等干擾因素，「飲料與肝硬化」的關聯性依然強烈。王思恒解釋，含糖飲料對肝臟的傷害，並不只是讓你變胖而已，其背後有更直接的殺傷力，關鍵就在於手搖飲中常用的「高果糖糖漿」。

王思恒進一步說明，與全身細胞都能運用的葡萄糖不同，果糖進入人體後「幾乎全數衝往肝臟」。當肝臟無法一次消化過量的果糖時，便會將這些原料轉化為脂肪堆積。他形容，肝臟就像是一座被迫過勞加班的工廠，當果糖原料源源不絕地被送進來，工廠內部最後塞滿了脂肪廢料，久而久之就會導致肝臟發炎、纖維化。

雖然此項研究來自義大利，但王思恒直言，這對台灣人來說更有警示意義。台灣不僅是名副其實的「手搖飲之島」，且中年族群脂肪肝非常普遍，糖尿病盛行率也高。

不過，王思恒也補充，該研究屬於「橫斷面研究」，雖無法百分之百斷定是飲料導致肝硬化，也不能排除有肝功能較差者更偏好攝取含糖飲的可能性。但他仍提醒，酒精傷肝，果糖同樣傷肝，兩者只是路徑不同。若已知自己患有脂肪肝，或是血糖控制不佳，那杯手搖飲能戒就戒，不然至少改點無糖，別讓肝臟持續過勞。