癢爆！30歲男耳道塞滿「整座黴菌園」　醫看傻：少用棉花棒

▲男子耳道裡驚見一大片白色菌絲與黑色孢子。（圖／薛健佑醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

耳朵癢不一定是有人在想你，可能是黴菌已在耳道裡落地生根！耳鼻喉科醫師薛健佑分享，日前收治一名30多歲外籍男子，主訴耳朵非常癢、還伴隨悶塞感。沒想到用耳鏡一照，驚見耳道內長滿厚厚的「耳黴菌」，不僅白色菌絲與黑色孢子囊相當完整，甚至彷彿在耳內自成一個「微型生態系」，讓醫師看了也嚇一大跳。

薛健佑醫師在粉專打趣地寫下：「看來外籍人士遠渡重洋來台工作，很多人想念他，黴菌也沒有放過他。」透過耳鏡檢查，意外發現「好久沒看到長得這麼好的耳黴菌」，密密麻麻的黴菌讓人看了秒起雞皮疙瘩。

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至於為何會引發這麼嚴重的耳黴菌？薛健佑接受《ETtoday健康雲》採訪時進一步分析，造成耳黴菌大量生長的可能原因主要包含3大因素：首先是「耳道環境潮濕」，例如長期戴耳機悶住或是游泳；其次是「過度清潔」，頻繁掏耳朵反而會破壞耳道天然的保護層；最後則是疲勞、壓力大所導致的「免疫力下降」。這幾項因素加總，便容易讓黴菌趁虛而入。

關於耳黴菌症的治療與處置，薛健佑表示，患者通常會出現耳道癢、疼痛以及流膿等症狀。遇到這類情況，必須由專業醫師將耳內菌體清除乾淨。他說明，診間通常會利用抽吸管吸引，有時黴菌會形成一整片薄膜，就能直接用器械夾出來；如果遇到患者耳道太窄，則可能改採沖洗的方式。

他形容這過程必須「見招拆招」，不僅考驗醫師的眼力，也相當考驗患者的忍受度。徹底清除後必須保持耳道乾燥，必要時還需搭配抗黴菌的耳藥水或藥膏進行治療。

薛健佑藉此個案提醒民眾，平時應避免過度清潔耳朵，盡量減少使用棉花棒的頻率。若耳朵出現任何不適，務必尋求專業評估，切勿自行亂挖，以免讓耳朵受傷感染。