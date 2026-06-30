32歲女罹乳癌！每晚喝紅酒「以為能護心」　醫：少量就有風險

▲女子自曝以前每晚都會喝紅酒，以為「對心血管有幫助」。（示意圖／路透社）

記者李佳蓉／綜合報導

喝一點紅酒真的對身體好嗎？一名年僅32歲的女子剛結束乳癌治療，回診時無奈地問醫師：「我以前每天都只是喝一點紅酒，這樣也有關係嗎？」原來她出社會後偶爾和同事聚餐小酌，但隨著工作壓力變大，養成每晚喝紅酒的習慣，甚至以為對心血管有益，所以沒有太在意。萬萬沒想到這個自認「護心」的舉動，可能讓她付出罹癌的沉痛代價。

營養功能醫學專家劉博仁醫師在粉專分享這起門診案例。經安排「ALDH2（乙醛去氫酶2）」基因檢測後，結果顯示女子的ALDH2功能較差。劉博仁解釋，這代表她喝酒後，酒精代謝產生的乙醛比較容易累積在體內，所以才會一喝就臉紅，也意味著身體對酒精的代謝能力較差。

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「很多人以為，只有喝很多酒才會傷身。」劉博仁指出，近年許多大型研究發現，即使是少量飲酒，也可能增加乳癌風險，且風險會隨著飲酒量增加而逐漸上升。他進一步說明，酒精進入人體後會增加體內雌激素濃度，同時產生乙醛等代謝物，進而增加氧化壓力並造成DNA損傷，這些都可能提高罹患乳癌的機會。目前的國際癌症研究共識是：「就乳癌而言，並沒有完全安全的飲酒量。」

至於喝酒容易臉紅的人，是否更危險？劉博仁坦言，喝酒臉紅通常代表ALDH2活性較低，乙醛在體內停留時間較長，這類體質已被證實與食道癌等上消化道癌症風險增加有關。針對乳癌，目前研究雖仍在持續中，不能直接斷定ALDH2功能差一定會增加乳癌風險，但他強烈建議，若本身有飲酒習慣，又屬於酒精代謝能力較差的人，最好盡量避免飲酒。

除了酒精，門診中也常有女性因為超音波檢查發現「纖維腺瘤」或「纖維囊腫」而焦慮不已。對此，劉博仁安撫表示，這兩者大部分都是良性的，並不等於乳癌。真正需要警戒的，是整體的風險因子，包含家族史、肥胖、停經後體重增加、缺乏運動、長期飲酒、荷爾蒙暴露，以及是否定期接受乳房檢查。

劉博仁提醒，預防乳癌不是只做一次乳房攝影而已，更重要的是每天照顧自己的身體，維持理想體重、規律運動、多吃天然原型食物、充足睡眠及管理壓力都是降低風險的關鍵。「如果您喝酒容易臉紅，也許這不是一件值得炫耀的事，而是身體正在提醒您：酒，少一點，健康就多一點。」