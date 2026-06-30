長壽醫學破解「一家3人瑞」密碼　醫揭延緩老化3關鍵

▲多吃新鮮蔬果、魚類等原型食物，有助健康老化。（圖／示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

最近巴西3名分別高齡103歲、104歲及109歲的親姊妹，合計316歲，獲金氏世界紀錄認證，也成為科學家研究長壽的重要對象。醫師說，長壽固然和基因有關，但最新長壽醫學認為，均衡飲食、維持活動力及良好人際支持等3大生活處方，同樣有機會延緩老化、活得健康。

東森栢馥森心林診所院長歐瀚文在臉書分享，這3名百歲姊妹因家族長壽而受到關注，亦使近年蓬勃發展的長壽醫學（Healthy Longevity Medicine）再次受到討論，該領域整合抗老科學、老化診斷學及精準老年醫學，希望透過更精準方式評估老化速度，並依個人體質規劃健康策略，不只延壽，更希望延長健康壽命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐瀚文寫道，國外研究長壽族群後發現，許多最先進的抗老觀念，其實都與看似平凡的生活習慣不謀而合，而這3名百歲姊妹的生活方式，正好提供值得參考的方向：

●多吃原型食物，減少加工食品。從小以新鮮魚類、蔬果及當季食材為主，較少接觸高度加工食品，有助降低身體慢性發炎，維持腸道健康，也有利預防代謝疾病。

●保持活動力，也保有生活目標。無論工作、家務或興趣，都持續讓身體與大腦維持運作，並保有規律生活及社交互動，不僅有助維持認知功能，也能促進代謝與肌力。

●建立穩定的人際與家庭支持。3姊妹彼此住得近，隨時可互相照應，有良好的家庭關係與社會支持，可減輕長期壓力，降低壓力荷爾蒙分泌，對心血管健康、預防失智都有幫助。

歐瀚文指出，基因確實影響老化速度，但並非唯一決定因素，近年研究愈來愈重視「表觀遺傳」，也就是生活型態可能影響基因表現，因此透過健康飲食、規律運動、充足睡眠及良好社交等習慣，仍有機會降低疾病風險，活得有品質。