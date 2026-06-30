他血壓140沒吃藥「3個月後降到125」　醫：關鍵在餐桌上

▲醫師提醒，血壓計上的數字不只是數字，它反映的是血管每天承受的壓力，也關係著未來心臟病、中風與腎臟病的風險。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，一名患者血壓140，他不想吃藥！3個月後竟降到125，關鍵就在餐桌上，像是最重要的「得舒飲食」（DASH Diet）。

劉博仁在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書說，門診中有一位50多歲的先生，每次量血壓時總是眉頭深鎖，他的收縮壓經常落在140 mmHg左右，舒張壓則常常超過95 mmHg，「我告訴他，這樣的血壓已經不能輕忽，如果長期控制不好，未來中風、心肌梗塞、腎臟病等風險都會明顯增加。」

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醫：有時改變健康的第一步，不在藥盒裡而在餐桌上

劉博仁指出，沒想到患者立刻回答，「劉醫師，我真的不想吃藥，還有其他方法嗎」；其實這也是許多高血壓朋友共同的心聲，在詳細評估後，替他規劃一套完整的生活調整方案，包括規律運動、睡眠管理、壓力調節，以及最重要的「得舒飲食」（DASH Diet）。

劉博仁表示，幾個月後，患者回診時帶著笑容走進診間，「劉醫師，我最近量血壓，大部分都在125/85左右！」

劉博仁提到，「看到他的進步，我也替他感到開心，當然每個人的體質與健康狀況不同，改善幅度不一定完全相同。但這個案例再次提醒我們，有時候改變健康的第一步，不是在藥盒裡，而是在餐桌上。」

什麼是得舒飲食呢？

劉博仁說，DASH是「Dietary Approaches to Stop Hypertension」的縮寫，中文稱為「得舒飲食」，是目前國際間研究最多、證據最完整的降血壓飲食模式之一，它的重點其實不複雜：

1、多吃蔬菜

2、多吃水果

3、多吃豆類

4、多吃全穀雜糧

5、適量攝取堅果種子

6、選擇魚類及白肉

7、適量低脂乳製品

8、減少加工食品

9、減少含糖飲料

10、控制鹽分攝取

劉博仁指出，得舒飲食最大的特色，在於富含鉀、鎂、鈣與膳食纖維，這些營養素有助於促進鈉離子排出、放鬆血管、改善血管內皮功能，進而幫助血壓維持在較理想的範圍。

劉博仁表示，很多人以為高血壓只是鹽巴吃太多造成的，其實不完全如此，肥胖、壓力過大、睡眠不足、缺乏運動、胰島素阻抗以及慢性發炎，都可能讓血壓逐漸升高，因此高血壓的改善，往往需要從整體生活型態著手。

劉博仁提到，如果您不知道該怎麼開始，不妨參考以下簡單的一日得舒飲食菜單。

一日得舒飲食菜單

【早餐】

無糖豆漿一杯

全麥吐司兩片

水煮蛋一顆

奇異果一顆

【午餐】

糙米飯半碗至一碗

清蒸魚一份

菠菜豆腐一份

花椰菜一份

當季水果一份

【下午點心】



無調味綜合堅果一小把

芭樂或蘋果一份

【晚餐】

烤鮭魚一份

大量深綠色蔬菜

菇類料理一份

地瓜一條

【宵夜（如有需要）】

無糖優格一杯

藍莓適量

劉博仁寫道，看似簡單，但長期執行後，對血壓、血糖、血脂肪以及體重管理，都可能帶來正面的改變；別忘了，血壓計上的數字不只是數字，它反映的是血管每天承受的壓力，也關係著未來心臟病、中風與腎臟病的風險。

劉博仁說，從今天開始，少一點加工食品，多一點天然原型食物，也許您的身體會給您一個意想不到的驚喜。他也提醒，若血壓持續超過140/90 mmHg，仍應由醫師評估是否需要藥物治療，切勿自行停藥。