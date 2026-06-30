長期不喝水！　醫：身體「10大崩潰反應」

▲醫師說，研究顯示，當人開始感到明顯口渴時，體內通常已經流失約1-2%的水分。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥提醒，長期不喝水，身體默默啟動的「十大崩潰反應」，像是大腦功能下降、循環變差、認知與記憶力退化、口腔系統崩潰、皮膚老化加速。

洪永祥在「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」臉書提到，你以為「不喝水」只是口乾、喉嚨渴的小事嗎？臨床上真正可怕的不是一次性的脫水，像急性腹瀉嘔吐通常會送醫治療；而可怕的是長期、慢性的飲水不足，它不會立刻讓你倒下，卻會讓身體在不知不覺中，一層一層啟動「求生模式」，最後走向系統性崩潰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪永祥指出，以下是身體在長期缺水下，最常見的十大連鎖反應：

1、大腦功能下降

腦組織對水分極度敏感，輕度缺水就可能出現頭痛、注意力不集中、反應變慢與思緒混亂，也就是俗稱的「腦霧」。

2、血液變濃、循環變差

血漿水分下降後，血液黏稠度上升，心臟必須更用力泵血，長期增加心血管負擔。

3、認知與記憶力退化

慢性輕度脫水會影響神經傳導效率，使短期記憶與專注力下降。

4、口腔系統崩潰

唾液分泌減少，口腔自淨能力下降，容易出現口臭、蛀牙與牙周病。

5、腸胃蠕動變慢

糞便含水量不足導致乾硬便秘，甚至需依賴軟便劑或瀉藥。

6、皮膚老化加速

角質層含水量下降，皮膚乾燥、細紋增加、彈性變差。

7、尿液高度濃縮

尿量減少、顏色變深，使尿中鈣、草酸與尿酸濃度上升，增加腎結石與泌尿道感染風險。

8、腎臟長期超負荷代償

身體會持續啟動抗利尿激素（ADH）與腎素－血管張力素－醛固酮系統（RAAS），強制保水與維持血壓。短期是保命機制，但長期可能增加腎臟與心血管負擔。

9、腎血流下降與過濾功能受影響

腎絲球過濾率（eGFR）可能下降，嚴重時甚至誘發腎前性急性腎損傷。

10、全身調節失衡

包含體溫調節能力下降、耐熱性變差，更容易中暑或虛脫。

洪永祥強調，這些變化並不是突然發生，而是長期每天累積的結果，許多人直到出現腎結石、反覆泌尿道感染，甚至腎功能下降時，才驚覺飲水習慣早已出了問題。

洪永祥說，研究顯示，當人開始感到明顯口渴時，體內通常已經流失約1-2%的水分，代表身體其實早已進入輕度脫水狀態；結論很清楚，長期不喝水，看似只是生活習慣問題，實際上卻是對全身器官的一種慢性壓力測試。