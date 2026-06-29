天熱流汗就喝電解質飲料？醫揭2情況才需要　否則喝水就夠

▲一般情況下，喝水即可滿足身體補水需求。（圖／資料照）

文／健康醫療網／記者林則澄 外電報導

天氣炎熱時，民眾易因流汗增加而擔心水分與電解質流失，進而改喝電解質飲料補充體力。不過醫師提醒，電解質雖是人體維持水分平衡，幫助肌肉與神經運作的礦物質，但多數人在夏季進行一般活動時，只要正常飲水與飲食，就足以補充日常所需水分，而若長時間待在高溫環境，或劇烈運動導致大量流汗，才較需額外補充電解質。

夏季進行一般活動 多數人喝水即可

《Verywell Health》報導，生活型態醫學（lifestyle medicine）醫師索海布伊姆蒂亞茲（Sohaib Imtiaz）表示，喝水通常足以幫助維持身體水分，電解質飲料則較適合用於高溫暴露或高強度運動的情況，例如長時間流汗，或運動時間超過2小時，身體可能開始流失較多電解質，但若只是在夏季進行一般活動，且本身飲食習慣也正常，電解質飲料並不是大多數人的必需品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鈉有助於維持體液平衡 尿色可顯示脫水警訊

伊姆蒂亞茲醫師說，鈉是與水分維持有關的電解質，對體液平衡具重要作用，若流失過多鈉，身體維持水分平衡的能力可能受到影響。至於如何判斷自己是否水分不足，他建議可觀察體重變化、口渴程度與尿液顏色，其中一旦尿液呈現深黃色，通常代表身體可能已開始或已處於脫水狀態。

大量流汗前可先補水 運動後依體重補回

伊姆蒂亞茲醫師指出，補水的重點在於配合身體活動時機，若民眾預期自己將大量流汗，最好在活動或運動開始前就先補水。部分人在事前補充水分後，除了較不易感到精神疲倦或反應遲鈍外，也可能有助於降低因脫水造成的不適風險，進而維持運動表現。他也建議，若時間允許，可在運動前至少4小時先補水，目標為每公斤體重補充5至7毫升水分，若以體重70公斤（約154磅）的人為例，運動前可補充約350至490毫升，也就是約12至17盎司的水。

若白天大量流汗，或晚上進行高強度運動，也可能較易在夜間出現不適，伊姆蒂亞茲醫師說，運動後補水有助於補回流失的水分，必要時也可搭配電解質補充，而當民眾發現流汗後體重下降，可依每減少1磅（約0.45公斤）體重，補充約500毫升水分，也就是約17盎司，作為依據。

【延伸閱讀】

網瘋「檸檬水＋橄欖油」能養顏助消化？營養師：效果有限 4類人別跟風

高溫來襲怎麼防熱傷害？國健署提供3大保命要訣